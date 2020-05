Uruaçu apresenta mais cinco pacientes recuperados da covid-19, diz prefeitura

A Prefeitura de Uruaçu, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), informou na manhã desta terça-feira (19/5), que, de acordo com relatório médico da vigilância epidemiológica, mais cinco pacientes já estão recuperados da covid-19.

Conforme informações, os pacientes testaram positivo para coronavírus e, após 14 dias de isolamento domiciliar, apresentaram ausência de sintomas e IGM não reagente em teste rápido. Com isso, conforme os protocolos estabelecidos pelo Ministério da Saúde, os pacientes já estão recuperados, totalizando oito na cidade.

De acordo com a prefeitura, o primeiro caso de recuperação foi registrado no dia 8 de maio; o segundo no dia 11; e o terceiro no último dia 14 de maio. Nesta segunda-feira (18/5), foram cinco casos de recuperados.

Além disso, 14 casos foram confirmados na cidade, onde um se encontra hospitalizado e cinco em isolamento domiciliar. Outros cinco casos são suspeitos e 31 já foram descartados. “A guerra contra o Covid-19 continua firme em Uruaçu e a atenção e o empenho da população nas medidas de prevenção são imprescindíveis. Cada um deve fazer sua parte para o sucesso de todos”, afirmou a prefeitura em publicação nas redes sociais.

Durante uma transmissão ao vivo na noite desta segunda-feira (18/5), a prefeitura anunciou a publicação de um novo decreto, que prevê medidas intensas de combate ao coronavírus. De acordo com o prefeito de Uruaçu, Valdir Pedro, a fiscalização para cumprimento do decreto será intensificada na cidade.

Conforme o documento, será obrigatório o uso de máscaras e álcool 70% em estabelecimentos comerciais, tanto para funcionários, quanto para clientes. O álcool deve ser disponibilizado na entrada dos comércios, caso a medida não seja adotada, o comerciante poderá ser notificado ou multado. Além disso, pessoas que forem flagradas com aglomerações em casa também podem ser multadas. O valor pode chegar a R$ 5 mil.