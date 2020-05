Carreta carregada com etanol se envolve em acidente na BR-60, em Indiara

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO) foi acionado, nesta terça-feira (19/5), para atender uma ocorrência envolvendo produtos perigosos, onde uma carreta carregada com etanol se envolveu em um acidente na BR-060, em Indiara.

Conforme informações, a batida aconteceu no km 271, na zona rural de Indiara, quando houve a colisão entre duas carretas, onde uma delas carregadas de etanol. Bombeiros de Palmeiras de Goiás atuaram na ocorrência.

A Policia Rodoviária Federal (PRF) também foi ao local, fez o isolamento e segurança até que a empresa responsável fizesse o transbordo de 8 mil litros do produto.

Os bombeiros utilizaram água para evitar danos mais graves. Ainda não há informações sobre o que teria causado o acidente. Não houve vítimas. Veja o vídeo gravado durante a ocorrência:

Além da carreta carregada com etanol que se envolveu em acidente na BR-60, em Indiara, uma outra tombou em cima de carro e deixou três feridos na BR-153

Uma carreta tombou em cima de um carro de passeio, na BR-153, na zona rural de Porangatu, e deixou três pessoas feridas e presas às ferragens. O acidente ocorreu no domingo (5/4), no quilômetro 56 da rodovia.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros de Goiás (CBMGO), a carreta transitava por um sentido da rodovia quando o motorista perdeu o controle da direção e tombou o veículo em cima de um carro de passeio.

Três pessoas que estavam no carro ficaram feridas e presas às ferragens. As equipes de bombeiros realizaram técnicas de salvamento terrestre e o uso do equipamento de desencarcerador para retirar as vítimas presas do veículo de passeio.

Conforme a corporação, foram realizados os primeiros socorros e com apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) as vítimas foram transportadas para o Hospital Municipal de Porangatu. O motorista do caminhão não se feriu e já estava fora do veículo quando os militares chegaram no local.