Centro Cultural Oscar Niemeyer inicia projeto de arborização

O Centro Cultural Oscar Niemeyer (CCON) iniciou nesta semana um projeto de arborização do espaço. Assim, serão plantadas mudas frutíferas e espécies do Cerrado, como ipês, pata-de-vaca, quaresmeira, jacarandá, plantas que florescem em épocas diferentes. Além disso, árvores cênicas e decorativas. O projeto está sendo feito pelo governo de Goiás, por meio da Secretaria de Cultura (Secult Goiás).

O projeto da arborização tem parceria com a Secretaria Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad). A Secretaria fará as doações de mudas e o todo o apoio técnico para o plantio, bem como levantamento dimensional da área, o quantitativo de mudas, insumos e produtos de jardinagem a serem disponibilizados. A expectativa é de que, em breve, já comecem os trabalhos de plantações.

Segundo o chefe de Gabinete do CCON, Paulo Fernando Florentino, esse projeto de arborização é de suma importância, pois irá proporcionar melhor qualidade de vida aos servidores do espaço, visitantes e moradores vizinhos.

Para a bióloga da Semad, Raquel Morais, essa ação irá contribuir não só com a parte estética, deixando o Centro Cultural mais bonito, mas com os frequentadores da unidade, “contarão com um ambiente mais agradável, com uma maior diversidade de espécies e também com a valorização do bioma Cerrado e suas raras belezas”, disse.

O Centro Cultural Oscar Niemeyer

O Centro Cultural Oscar Niemeyer é um complexo de espaços culturais, inaugurado em 30 de março de 2006.

O local possui uma esplanada, onde é possível praticar diversos esporte e até yoga gratuito. Ademais, conta com biblioteca infantil inaugurada em 2019. A biblioteca conta com mais de 4,6 mil títulos e aproximadamente 11 mil exemplares. O acervo é formado por livros de renomadas editoras nacionais e internacionais. Assim, tem como foco a literatura infanto-juvenil informativa, cordel, poesia e ainda história em quadrinhos.

Além disso, no CCON também está o Museu de Arte Contemporânea de Goiás (MAC). O local é um polo regional de acolhimento e difusão de cultura visual. Além disso, tem um histórico de grandes exposições de artistas referenciais, de Frei Nazareno Confaloni a Pablo Picasso.

Seu acervo – com mais de 1,2 mil obras – é constituído por esculturas, desenhos e pinturas. Além disso, possui gravuras, objetos, fotografias, instalações e mídias contemporâneas. Assim, a maioria das obras do acervo provém de salões de arte e prêmios realizados no Estado de Goiás e também de artistas que doam seus trabalhos à instituição.

O Centro Cultural Oscar Niemeyer também recebe apresentações de Orquestras da prefeitura de Goiânia e também do estado de Goiás, como a Filarmônica. Na maioria das vezes, as apresentações são gratuitas.