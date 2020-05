Engavetamento deixa quatro feridos na GO-020, em Goiânia

Um engavetamento com ao menos cinco veículos na GO-020, em Goiânia, deixou quatro pessoas feridas, sendo duas em estado mais grave. O grave acidente ocorreu na manhã desta quarta-feira (20/5), no quilômetro seis da rodovia, próximo ao Autódromo de Goiânia.

Ainda não se sabe a dinâmica do acidente, mas três carros, um caminhão e duas motos se envolveram na batida. Um dos carros de passeio ficou com a traseira completamente destruída e um outro foi parar no matagal, às margens da GO-020.

Bombeiros encaminharam vítimas de engavetamento na GO-020 para o HUGO

Segundo o Corpo de Bombeiros de Goiás (CBMGO), um homem e uma mulher foram socorridas e levadas ao Hospital de Urgências de Goiânia (HUGO). A mulher apresentava corte contuso na cabeça e o homem com possível fratura no nariz.

Os outros dois feridos foram atendidos no local do acidente.

Engavetamento com 12 veículos deixa feridos na GO-060

Em fevereiro deste ano, um grave acidente envolvendo cerca de 12 veículos deixou feridos na GO-060, em Trindade, na Região Metropolitana.

Conforme informações preliminares, o acidente teria começado com uma batida entre um caminhão e um automóvel, o que desencadeou todas as outras batidas. Chovia na rodovia na hora do engavetamento e, após a primeira batida, os outros veículos diminuíram a velocidade mas não conseguiram parar antes de provocar o acidente.

Segundo informações preliminares, três pessoas ficaram feridas, entre elas um adolescente, que apresentava estado mais grave e foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO). Na ocasião, ele relatava sentir dores no peito.

Além disso, uma pessoa outra teve ferimentos leves; não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde da terceira vítima, mas todos foram encaminhados para uma unidade de saúde. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgências (Samu) também esteve no local para auxiliar no socorro às vítimas.