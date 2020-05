Goiânia tem mais de 300 profissionais da saúde com coronavírus 

De acordo com boletim epidemiológico divulgado nesta terça-feira (19/5), de 1.066 pessoas infectadas com coronavírus em Goiânia, mais de 300 são profissionais da área da saúde, representando 29% do total.

Conforme os dados apresentados, 285 destes profissionais são de trabalhadores em serviço, representando (27%), outros 23 são de casos em viagem/contactante (2%).

Do total de casos na saúde, o maior índice de infectados são de técnicos de enfermagem (28%), seguido por médicos (26%), enfermeiros (18%) e fisioterapeutas (6%). Outros profissionais envolvidos como recepcionista, área administrativa, técnico em laboratório, cirurgião dentista, psicologo, assistente social, nutricionista, fonoaudiólogo, veterinário, serviços gerais, farmacêutico, apresentam menos de 3% de contaminação.

Além dos mais de 300 profissionais de saúde com coronavírus em Goiânia, veja o índice por faixa etária

Levando em consideração a faixa etária dos infectados em Goiânia, dos 1.066, 445 têm idades de 20 a 29 anos, representando 42% do total. O segundo maior índice de infectados são de pessoas dos 40 aos 49 anos, com 376 casos (35%). Em seguida estão os idosos com mais de 60 anos (188 casos); pessoas com idades de 10 a 19 anos (31 casos); e crianças com menos de 10 anos (26 casos).

Considerando o sexo, a maioria das contaminações são do sexo feminino, apresentando 567 casos (53%), contra 499 do sexo masculino (47%).

Recuperados da covid-19

Foram registrados 45 novos diagnósticos positivos para o novo coronavírus, causador da covid-19, em Goiânia, nas últimas 24 horas. Com isso, a capital confirmou 1.066 pessoas infectadas pela doença. Desse total de casos, 413 pacientes já se recuperaram. Os dados constam no Informe Epidemiológico divulgado nesta quarta-feira (19/5) pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

Goiás tem quase 2 mil pessoas com covid-19

Até o início da manhã desta quarta-feira (20/5), Goiás registra 1.934 casos de covid-19, de acordo com a plataforma do governo estadual. Outros 15.963 casos suspeitos são investigados.

O boletim estadual desta terça-feira (19/5) mostra que há 73 óbitos confirmados de covid-19 em Goiás até o momento. Outros 30 suspeitos estão em investigação.

Segundo a Secretaria Estadual da Saúde (SES-GO), o estado tem 89 municípios atingidos pela doença e, em apenas 24 horas, confirmou 108 novos casos do novo coronavírus.