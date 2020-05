Goiás passa marca de 2 mil casos confirmados de coronavírus

Nesta quarta-feira (20/5), conforme divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) em boletim epidemiológico, Goiás passou a marca de 2 mil casos confirmados de coronavírus.

No total, há 2.049 pessoas infectadas com a doença. Outros 16.094 casos suspeitos estão em investigação. No Laboratório Estadual de Saúde Pública Dr. Giovanni Cysneiros (Lacen-GO) há 138 amostras em análise.

Do total de casos, 78 mortes foram confirmadas até o momento. Há 28 óbitos suspeitos que estão em investigação. Já foram descartadas 181 mortes suspeitas nos municípios goianos.

No Estado, 26 municípios já registram casos de morte em decorrência da covid-19, sendo eles:

Goiânia (34);

Aparecida de Goiânia (8);

Goianésia (3);

Águas Lindas de Goiás (3);

Luziânia (3);

Anápolis (2);

Iporá (2);

Professor Jamil (2);

Rio Verde (2);

Planaltina (2);

Valparaíso (2);

Hidrolândia (1);

Bela Vista de Goiás (1);

Nerópolis (1);

Trindade (1);

Campos Belos (1);

Goiandira (1);

Goiatuba (1);

Joviânia (1);

Mara Rosa (1);

Palminópolis (1);

Paraúna (1);

Piracanjuba (1);

Pires do Rio (1);

Cristalina (1);

Novo Gama (1).

Municípios de Goiás com casos confirmados de coronavírus

De acordo com a Plataforma COVID-19, do Governo Estadual, 91 municípios de Goiás contam com casos confirmados da doença Covid-19. Outros 116 apresentam somente suspeitas e 39 nenhum registro.

A capital do Estado é o local com a maior quantidade de casos, sendo 1028 confirmados e 8.511 suspeitos. Em seguida está Aparecida de Goiânia, com 205 casos confirmados e 2.226 suspeitos. A lista segue com as seguintes confirmações:

Anápolis (108)

Valparaíso de Goiás (71)

Luziânia (44)

Jataí (38)

Goianésia (33)

Rio Verde (32)

Senador Canedo (30)

Trindade (29)

Novo Gama (28)

Planaltina (19)

Campos Belos (17)

Santo Antônio do Descoberto (17)

Itumbiara (16)

Mineiros (16)

Outras localidades possuem menos de 15 casos confirmados.

De acordo com nota da SES-GO, “os dados podem ser alterados para mais ou para menos conforme investigação das Vigilância Epidemiológicas Municipais e atualização das fichas de notificações pelos municípios nos sistemas oficiais. Diante de eventuais inconsistências nos números, estes serão atualizados a partir das correções feitas pelas cidades nos sistemas de notificação”.