Idoso de 62 anos morre após cair de telhado, em Pires do Rio

Um idoso de 62 anos morreu após cair de um telhado, no município de Pires do Rio, a 148 quilômetros de Goiânia, na tarde da última terça-feira (19/5). O homem estava no telhada realizando serviços de manutenção no telhado e havia telhas quebradas no local. Ele caiu de uma altura de aproximadamente quatro metros.

A vítima foi identificada como sendo Adão Luiz Gonçalves, de 62 anos. Conforme informações levantadas, por volta de 16h50 de ontem, ele estava realizando reparos no telhado de uma residência localizada na Rua Benedito Gonçalves de Araújo, no município goiano de Pires do Rio, quando acabou caindo lá de cima.

Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado em estado grave ao Pronto Atendimento do Hospital Municipal de Pires do Rio. No momento do socorro, Adão estava inconsciente e apresentava Traumatismo Craniano Encefálico (TCE) grave.

O idoso chegou a ser transferido para hospital em Goiânia, mas durante o deslocamento não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

O corpo de Adão foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Caldas Novas, para posterior ser liberado aos familiares. O caso será investigado pela Polícia Civil de Pires do Rio.

Além de caso de Pires do Rio, um homem sofreu uma descarga elétrica quando realizava serviços em cima de uma laje, em Luziânia

Na segunda-feira (18/5), um homem de 20 anos teve queimaduras de 2º grau depois de sofrer uma descarga elétrica, no município de Luziânia, Entorno do Distrito Federal. A vítima teria subido em uma laje para trabalhar e acabou encostando nos fios de alta tensão que estavam próximos.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros na ocasião, o caso foi registrado numa residência localizada no setor Jardim Marília, em Luziânia. A corporação conta que o homem estava trabalhando numa obra e teve que subir na laje para fazer reparos. Entretanto, ele não viu os fios da rede de distribuição elétrica e acabou encostando a cabeça neles.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, assim como o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o Samu. O homem foi encontrado sobre a laje do forro do segundo pavimento da casa, consciente. Por causa do choque elétrico, a vítima apresentava queimaduras de 1º e 2º graus na cabeça e no pé direito.

Os bombeiros o levaram para o solo, onde ele foi socorrido e encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Jardim Ingá.