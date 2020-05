Jovem morre ao cair do 23° andar de prédio, em Goiânia

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO) foi acionado para atender uma ocorrência de salvamento onde um jovem, de 21 anos, morreu ao cair do 23º andar de um prédio, localizado no Jardim Goiás, em Goiânia.

Conforme informações dos bombeiros, a vítima prestava serviço no local fazendo manutenção na rede de proteção da janela de um apartamento. Apesar de estar com equipamentos de segurança, o jovem acabou caindo após se desequilibrar.

Os bombeiros foram acionados para socorrer a vítima, mas quando chegaram no local constataram a morte. O corpo ficou aos cuidados do Instituto Médico Legal (IML). O acidente aconteceu nesta quarta-feira (20/5).

Além do jovem que morreu ao cair do 23° andar de prédio, em Goiânia, uma menina de 4 anos ficou ferida ao cair de sacada, em Trindade

Uma menina, de 4 anos, caiu da sacada de um prédio, no último dia 14 de janeiro, em Trindade, na região metropolitana de Goiânia. Conforme informações, a menina estava com a irmã brincando na sacada e subiu na parte mais elevada, momento que caiu do local.

A criança caiu no gramado, de uma altura de aproximadamente 10 metros. A menina foi socorrida e reclamou de dores nas costas. Ela foi encaminhada para o Hospital Estadual de Urgências Governador Otário Lage de Siqueira (Hugol), onde passou por exames.

Apesar a queda, a menina apresentou ferimentos leves e não teve fraturas, apenas um hematoma no rosto. Ela ficou internada em observação médica por quatro dias, quando recebeu alta.

A mãe, aliviada, conta que achou que a filha estivesse morta. No local não havia proteção devido falta de recursos financeiros, mas virou uma prioridade para a mãe, conta ao G1. “Nem que falte alguma coisa, vamos dar um jeito de colocar essa tela”, disse. Ela ainda comemorou pois a filha não precisou voltar para a unidade de saúde e nem de receita médica.