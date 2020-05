Pastor do Ministério Vila Nova, marido de vítima da covid-19, testa positivo

O pastor presidente de Honra da Assembleia de Deus Ministério Vila Nova, Jorge Branco Gouveia, de 80 anos, testou positivo para a covid-19. A mulher dele, pastora Flávia Rodrigues de Gouveia, de 84 anos, também foi infectada pela doença e morreu nesta terça-feira (19/5). Ela também lutava contra o Alzheimer há 10 anos. As informações foram confirmadas pela família.

De acordo com o neto do casal, o deputado estadual Rafael Gouveia (Progressistas), o avô, Jorge Branco, está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital do Coração, em Goiânia. Em seu perfil no Instagram, o deputado pediu orações pela recuperação dele.

O corpo da pastora foi sepultado nesta quarta-feira (20/5), só com a presença dos familiares. Não houve velório, conforme recomendam os órgãos de saúde em caso de morte por covid-19. Essas informações foram divulgadas pelo pastor presidente do Ministério Vila Nova Josué Gouveia, filho de Jorge e Flávia.

Deputado escreve homenagem à avó, pastora do Ministério Vila Nova, vítima da covid-19

Também nas rede sociais, Rafael Gouveia comunicou a morte da pastora Flávia, ocorrido na tarde desta terça-feira (19/5), com um texto de homenagem. Leia na íntegra:

Hoje Deus recolhe uma grande mulher, posso dizer uma grande guerreira. Conhecidos por muitos como Pastora Flávia, para outros apenas irmã Nega, para mim, Vó Flávia! Uma referência para todos nós, de uma mulher que dedicou sua vida inteira para cuidar dos seus filhos, netos e da obra de Deus! Um exemplo vivo de quando cuidamos do próximo e da obra de Deus Ele cuida do resto. Pra. Flavia dedicou sua vida para cuidar do seu filho Marquinhos, cadeirante de nascença e vivo até hoje com seus 60 anos. Há mais de 10 anos essa guerreira lutava contra o Alzheimer e vimos o cuidado de Deus em tudo! Viveu até o último dia, mesmo sem lembrar dos netos, filhos, com o sorriso no rosto e a alegria de viver. O que nos resta é o compromisso de honrá-la e manter viva sua história de luta e dedicação ao próximo! Se conheci alguém que tem a semelhança de Cristo, com toda certeza foi a senhora! Logo e em breve reencontraremos na glória!!