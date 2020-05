Prefeitura de Palmeiras de Goiás confirma morte de pastor por covid-19

A Prefeitura de Palmeiras de Goiás confirmou a primeira morte por covid-19, nesta terça-feira (19/5). Trata-se de um pastor, identificado como Aderaldo Cardoso de Jesus, de 56 anos, que estava internado no Hospital de Campanha de Goiás, o Hcamp, em Goiânia, desde o dia 8 de maio.

De acordo com informações da prefeitura, o pastor se contaminou em uma viagem de emergência feita ao Pará, há cerca de 15 dias. Ele tinha diabetes e não resistiu a complicações da infecção causada pelo novo coronavírus.

Veja a nota da Prefeitura Palmeiras de Goiás na íntegra:

O prefeito Vando Vitor, em nome dos servidores da Prefeitura de Palmeiras de Goiás, manifesta o profundo pesar pelo falecimento do pastor Aderaldo Cardoso de Jesus, ocorrido na tarde desta terça-feira, 19 de maio. Aderaldo estava internado no Hospital de Campanha de Goiás e faleceu devido a complicações da covid-19.

Parentes de pastor que morreu com covid-19 testaram positivo para a doença

Palmeiras de Goiás, localizada na região central do estado, tem, até o momento, seis casos confirmados da doença, sendo um deles o do pastor Aderaldo. Ainda de acordo informações da prefeitura, dos outros cinco casos confirmados, quatro são parentes dele.

Os familiares do pastor são monitorados por equipes da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Palmeiras de Goiás.

Igreja lamenta morte de pastor, vítima da covid-19

Em nota, a Igreja Assembleia de Deus, onde o pastor Aderaldo congregava, lamentou a morte dele. “Seguimos em frente sabendo que Deus está no controle de todas as coisas”, escrevei.

Lei a nota e pesar na íntegra:

É com muito pesar que recebemos a notícia do falecimento do nosso amado irmão em Cristo Pr. Aderaldo Cardoso de Jesus. Neste momento de dor pedimos a Deus que dê conforto à sua família para que possam enfrentar este momento de dor com serenidade e fé.

Durante o tempo em que convivemos com nosso amado pastor tivemos a oportunidade de ver seu grande trabalho e dedicação na obra de Deus, seguimos em frente sabendo que Deus está no controle de todas as coisas.

Deixamos as nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos.