PRF apreende drogas avaliadas em R$ 700 mil na BR-364, em Jataí

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na manhã desta quarta-feira (20/5), 240 quilos de maconha e skunk, conhecida como “super maconha”, na BR-364, em Jataí, no sudoeste de Goiás. As drogas são avaliadas em R$ 700 mil.

De acordo com a corporação, policiais rodoviários federais em policiamento pela rodovia pararam uma picape conduzida por um homem de 34 anos. Durante a fiscalização, diante do nervosismo do rapaz, os agentes aprofundaram na vistoria do veículo.

Foram encontradas drogas escondidas em vários compartimentos do carro, como na lataria da carroceria e dentro de uma caixa de som que estava no banco traseiro.

Motorista, que alegou estar desempregado, pegou as drogas no Mato Grosso e entregaria em Goiânia

Ao ser questionado sobre as drogas, o motorista do veículo disse aos policiais que é morador de Dourados, no Mato Grosso do Sul. Ele alegou que está desempregado e aceitou fazer o transporte da carga, mas não relatou quanto receberia pelo serviço.

O homem disse ainda que pegou o carro com a droga próximo à fronteira para entregá-lo em Goiânia.

A ocorrência será encaminhada para investigações na Polícia Civil de Jataí. O condutor da picape foi preso.

PRF apreende 300 kg de drogas em carga de ovos, em Jataí

No último dia 16, a PRF apreendeu cerca de 300 quilos de drogas escondidas em meio a uma carga de ovos também na BR-364, em Jataí. Conforme informações, os policiais fizeram uma abordagem de rotina e deram ordem de parada para o motorista de um caminhão que trafegava entre Mineiros e Jataí.

Ao ser entrevistado, o motorista, de 57 anos, apresentou bastante nervosismo e informações contraditórias. Quando os federais solicitaram a documentação do veículo e pessoal, o homem abandonou o veículo e fugiu por um milharal.

Em fiscalização do caminhão, os agentes encontraram cerca de 284 quilos de maconha e 10 quilos de skank. Diante disso, os policiais encaminharam a ocorrência para a Central de Flagrantes. O motorista do veículo ainda não foi localizado.

Os mais de 30 mil ovos que estavam no veículo foram apreendidos e doados para entidades filantrópicas e famílias carentes do município.