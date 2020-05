Acidente com mangueira de gás provoca incêndio em lanchonete, em Luziânia

Um acidente com a mangueira do gás de cozinha acabou provocando um incêndio numa lanchonete localizada em Luziânia, no Entorno do Distrito Federal, na última quarta-feira (20/5). As chamas atingiram a cozinha e deixaram destruídos o revestimento e vários utensílios usados no estabelecimento.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Goiás, a corporação foi acionada no início da tarde de ontem, quarta-feira, para atuar no incêndio que atingiu a lanchonete na região central de Luziânia.

A ação rápida dos militares confinou o incêndio à cozinha da lanchonete, de aproximadamente 10 metros quadrados, onde as chamas atingiram utensílios e o revestimento da parede. Foram utilizados 150 litros de água para combate ao fogo e rescaldo. O restante da lanchonete foi preservado, assim como o prédio público no qual está localizada.

Testemunhas disseram que teria ocorrido um acidente com a mangueira do gás de cozinha, quando teria se iniciado o incêndio.

Felizmente, ninguém se feriu.

Há pouco tempo, escola também foi atingida por um incêndio, em Luziânia

No dia 19 de março, o Corpo de Bombeiros foi acionado para combater um incêndio em uma escola também em Luziânia.

Conforme informações da época, uma equipe da Polícia Militar (PM) estava em patrulhamento por uma região do município quando foi acionada por populares que viram fumaça saindo pelo telhado da instituição.

Diante disso, os militares se deslocaram até a escola e arrombaram o portão para entrar na unidade. Após o acionamento do Corpo de Bombeiros, populares ajudaram os policiais a controlar as chamas com a ajuda de extintores e água.

Quando os bombeiros chegaram na escola, constataram que as chamas estavam localizadas na secretaria da unidade. O incêndio foi contido em cerca de 20 minutos e foram utilizados 600 litros de água.

Houve a suspeita de que o incêndio possa ter sido criminoso, pois os policiais perceberam algumas telhas afastadas. Não houve vítimas.