Segundo os últimos informes epidemiológicos divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) e pela Secretaria Municipal de Saúde, ficou constatado que a capital registra mais da metade dos infectados no Estado. De 2.049 casos de covid-19 em Goiás, 1.133 são apenas em Goiânia.

Conforme os dados da Saúde de Goiânia, somente em um bairro (Setor Bueno), já são quase 100 pessoas infectadas, mais casos que em outros 248 municípios goianos, que registram até a manhã desta quinta-feira (21/5) menos de 72 confirmações, nenhuma ou somente casos suspeitos.

Na capital, as regiões Sul e Centro são as mais afetadas; elas abrangem os setores Pedro Ludovico, Parque Amazônia, Jardim Goiás, Setor Marista, Setor Universitário, Setor Aeroporto, Setor Bueno, Setor Bueno e outros.

Veja dez bairros de Goiânia com mais casos de covid-19

Setor Bueno (99) Setor Oeste (72) Jardim América (33) Jardim Goiás (29) Setor Pedro Ludovico (27) Setor Marista (27) Parque Amazônia (24) Setor Leste Universitário (21) Setor Aeroporto (20) Jardim Novo Mundo (19)

Mortes por coronavírus

De acordo com o informe epidemiológico desta quarta-feira (20/5), Goiânia já conta com 35 mortes confirmadas em decorrência do novo coronavírus. Em Goiás, até o início da manhã desta quinta-feira (21/5), 85 óbitos foram registrados.

Segundo os dados da SES-GO, a capital também registra o maior número de mortes, pois outros 27 municípios apresentam até 3 mortes em decorrência da covid-19, com exceção de Aparecida de Goiânia, que tem 8 mortes.

Sintomas de pacientes com a doença

Conforme os dados da Secretaria Municipal de Saúde, 62% das pessoas infectadas com covid-19, em Goiânia, apresentaram sintomas de tosse. Outros 53% tiveram febre e 35% desconforto respiratório. Veja a porcentagem de infectados com outros sintomas: