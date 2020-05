Dia D contra a Influenza, em Aparecida, atenderá todos os grupos e terá 5 postos drive-thru

Diante da baixa cobertura da Campanha Nacional de Vacinação Contra a Influenza no município, a Prefeitura de Aparecida lança neste sábado (23) o Dia D da Vacinação Contra a Influenza e estende 3ª etapa da ação para o dia 06 de junho. Apesar desta fase da campanha ser destinada apenas a professores de escolas públicas e privadas, crianças de seis meses a seis anos de idade, puérperas, povos indígenas, adultos de 55 a 59 anos de idade e pessoas com deficiência, o Dia D também atenderá pessoas dos grupos que compõem a 1ª e a 2ª etapa (profissionais de Saúde, Idosos acima de 60 anos, gestantes, profissionais das forças de segurança e salvamento, portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, funcionários do sistema prisional, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas, população privada de liberdade, caminhoneiros e também motoristas de transporte coletivo e portuários). Ao todo serão 10 postos de atendimento, sendo 5 na modalidade drive-thru, que funcionarão das 9 às 17h. Todos devem apresentar documentação que comprove serem do grupo prioritário.

“Resolvemos potencializar este formato de atendimento diferenciado apostando que muitas pessoas preferirão receber a vacina sem precisar descer do veículo” – explica a coordenadora de Imunização da Secretaria Municipal de Saúde, Renata Cordeiro.

Segundo ela a intenção é massificar o atendimento sem deixar de cumprir os protocolos de segurança exigidos pelo Ministério da Saúde para a atuação durante a pandemia do coronavírus, evitando aglomeração e propiciando maior segurança à população e aos profissionais de Saúde.

Renata explica que a terceira etapa da campanha foi estendida por conta da baixa cobertura apresentada já na segunda fase e que a intenção é proteger os grupos de risco contra influenza. “Até agora atingimos apenas 68% do grupo prioritário, nossa intenção com o Dia D e com o prolongamento da última etapa é atingirmos pelo menos 90% desse total” – completa.

Ela lembra que os postos drive-thru atenderão a toros os grupos, exceto crianças, que no Dia D deverão ser atendidas apenas nos postos fixos situados próximos à modalidade volante ou durante a semana nas 31 Unidade de Saúde em funcionamento.

POSTOS DE VACINAÇÃO PARA O DIA D (23/05)

Sábado, dia 23, das 9h às 17h

01 APARECIDA SHOPPING – Setor Central (drive thru): todos os grupos prioritários, exceto crianças

02 PRAÇA DA FAMILIA – Setor Central: todos os grupos prioritários

03 GARAVELO SHOPPING – Acesso pela rua 09, Bairro Cardoso (drive thru): todos os grupos prioritários exceto crianças

04 EMPÓRIO GARAVELO (ao lado do Garavelo Shopping) Bairro Cardoso: todos os grupos prioritários

05 POSTO TITAN – Av. W03 acesso pela rua x-26, Santa Luzia (drive thru): todos os grupos prioritários exceto crianças

06 GARAGEM UBS SANTA LUZIA – Av. w 05, Santa Luzia: todos os grupos prioritários

07 Praça DA RUA 05 – próximo ao supermercado Barão, Setor Tiradentes (drive thru): todos os grupos prioritários exceto crianças

08 GARAGEM UBS TIRADENTES – Av. w 05, Setor Tiradentes: todos os grupos prioritários

09 IGREJA ESPERANÇA – entrada principal Av. Bartolomeu, Jardim Monte Serrat (drive thru): todos os grupos prioritários exceto crianças

10 IGREJA ESPERANÇA – entrada GARAGEM Av. Bartolomeu, Jardim Monte: todos os grupos prioritários