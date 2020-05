Dois são presos suspeitos de roubar motorista de app, em Aparecida

A Polícia Civil de Goiás (PCGO), por meio da Delegacia Estadual de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos Automotores (DERFRVA), prendeu dois suspeitos de roubar motorista de aplicativo, em Aparecida de Goiânia, Região Metropolitana da capital.

A prisão faz parte da segunda fase da “Operação Viatores”, voltada à repressão aos roubos de veículos contra motoristas de aplicativos de celulares. O cumprimento dos mandados de prisão preventiva foi feito nesta quarta-feira (20/5).

Conforme informações, o crime aconteceu no dia 11 de março de 2020, na Avenida Santana, Conjunto Planície, Aparecida de Goiânia. Os dois suspeitos que, previamente combinado com um adolescente infrator, roubaram um carro e outros pertences da vítima. Os criminosos estavam armados com um revólver calibre .38 e ameaçaram gravemente a vítima.

Em conclusão das investigações, a polícia conseguiu recuperar e restituir o veículo do motorista. Após a conclusão, o inquérito será remetido ao Poder Judiciário e os dois autores serão indiciados pela prática dos crimes de roubo circunstanciado e corrupção de menores majorada.

Além do caso de Aparecida, após roubo, outro motorista de app segue suspeitos e os entrega à PM, em Goiânia

Uma equipe da Polícia Militar prendeu dois criminosos suspeitos de roubarem um motorista de transporte por aplicativo no setor Brisas da Mata, região noroeste de Goiânia. O crime ocorreu na noite de terça-feira (21/4). Segundo a corporação, após o assalto, os bandidos abandonaram o veículo e tentaram fugir a pé, mas a vítima os seguiu, passou a localização aproximada aos PMs e os homens acabaram presos.

Durante patrulhamento, as equipes foram informadas que um veículo HB20 branco havia sido deixado no Setor Brisas da Mata e seus ocupantes haviam saído correndo rumo ao Setor Recanto do Bosque. No mesmo momento, a vítima, que havia seguido os criminosos quando ele fugiram a pé, entrou em contato com a PM pela 190 e passou a localização aproximada dos suspeitos.

Os PMs entraram em um lote baldio e encontraram dois homens, que ao perceberem a presença da equipe tentaram fugir, mas acabaram presos. Após a prisão, eles confessaram ter roubado o motorista de aplicativo.

Com eles foram apreendidos todos o objetos roubados do motorista de app, além de uma réplica de pistola e uma faca utilizadas no crime. Diante os fatos, todo o material, os dois autores, a vítima e o veículo foram levados à Central de Flagrantes para as providências cabíveis.