Goiás abre inscrições para 55 cursos gratuitos; são mais de 7 mil vagas 

O governo de Goiás anunciou a abertura de mais de 7 mil vagas para cursos gratuitos de capacitação ou qualificação profissional, no sistema de Educação a Distância (EaD). O cadastro também é gratuito e pode ser feito até o dia 10 de agosto. As aulas são ofertadas pela Rede de Institutos Tecnológicos do Estado de Goiás (Itego), de forma online, durante a quarentena.

No total, são 7.056 vagas, distribuídas em 55 cursos, sendo 35 de capacitação e 20 de qualificação profissional. A oferta de cursos de qualificação profissional é feita em parceria com a Secretaria Estadual da Educação (Seduc), uma vez que incluem, além da comunidade geral, alunos da 2ª e 3ª séries do Ensino Médio da rede pública.

Já os 35 cursos de capacitação podem ser feitos por qualquer pessoa com idade acima de 16 anos e que tenha concluído o Ensino Fundamental.

Inscrições e vagas para cursos gratuitos

Os interessados podem obter mais informações sobre a lista completa dos cursos e outros detalhes no site https://www.desenvolvimento.go.gov.br/, clicando no link Seleção de Alunos. As inscrições podem ser feitas no site ead.go.gov.br até o dia 10 de agosto.

“Nesse período de quarentena, os cursos presenciais que estavam em andamento passaram para o regime especial de aulas não presenciais, para não prejudicarmos os alunos. Mesmo assim, vale lembrar que nossa EaD tem 20% de aula presencial para garantir a prática do aprendizado”, assinalou a gerente de Gestão da Rede de Itegos, Mychelly Ferreira Simões.

Na plataforma da Secretaria de Desenvolvimento e Inovação (Sedi) são listados todos os cursos gratuitos disponíveis, entre eles:

EAD – Cursos de Capacitação

Comunicação Empresarial

Informática Básica

Libras Básico

Eventos

Psicologia da Aprendizagem

Auxiliar Administrativo

Segurança no Meio Ambiente e Saúde

Qualidade no Atendimento

Técnica em Vendas

Empreendedorismo

Secretariado Básico

Gestão de Pessoas

EAD – Cursos de Qualificação