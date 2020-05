Goiás é o 3º estado mais transparente do Brasil no combate ao coronavírus

O estado de Goiás ganhou a classificação ‘Ótimo’ e ocupou a terceira posição no Ranking de Transparência em Contratações Emergenciais para o combate ao coronavírus do portal Transparência Internacional/Brasil, organização não-governamental presente em mais de 100 países que mede os índices de transparência, combate à corrupção, integridade socioambiental e integridade em mercados emergentes. Entre as capitais, Goiânia ficou com o 2º lugar.

Conforme o ranking, os primeiros quatro lugares no que tange à transparência na divulgação de contratações feitas em regime de emergência para combater o vírus causador da covid-19 ficaram com o Espírito Santo, com 94,4 pontos; Distrito Federal, com 88,6 pontos; Goiás, com 84,8 pontos e Paraná, com 81,0 pontos, todos esses obtendo a classificação Ótimo. Nos quatro últimos lugares, com a classificação Regular e Ruim, ficaram os estados do Rio de Janeiro, com 44,3 pontos; Acre, com 41,7 pontos; São Paulo, com 27,8 pontos e Roraima, com 22,1 pontos.

Na comparação com as capitais, Goiânia ficou em 2º lugar, com 83,5 pontos, ficando abaixo apenas de João Pessoa (PB), que obteve 88,6 pontos.

Órgão vasculhou portais oficiais para tabular pontuação dos estados no combate ao coronavírus

Para tabular a pontuação dos Estados, a Transparência Internacional/Brasil buscou informações em portais dedicados às contratações emergenciais, no portal oficial do governo, no portal da transparência, portal dedicado à Covid-19 e redes sociais, entre outros. Foram avaliadas as informações disponíveis sobre as compras emergenciais, formatos em dados abertos, legislação e controle, além de ações para controle social, tais como link para Ouvidoria e possibilidade de pedido de acesso à informação.

Os dados desse ranking foram coletados nos sites oficiais e nas redes sociais dos governos entre os dias 12 e 19 de maio.

Os resultados preliminares foram submetidos aos gestores responsáveis pelos órgãos de controle interno de todos os estados, DF e municípios com objetivo de oferecer a oportunidade para que todos tomem conhecimento dos resultados, implementem melhorias e apresentem eventuais pedidos de esclarecimento ou correção em relação às conclusões inicialmente alcançadas. Por fim, as comunicações recebidas, juntamente com as evidências apresentadas, foram consideradas pela equipe da TI Brasil e os resultados finais foram consolidados e publicados.