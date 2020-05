Hospital Regional de Luziânia começa a atender pacientes com covid-19

Sob administração do Estado de Goiás, o Hospital Regional de Luziânia, no Entorno do Distrito Federal, começou a funcionar nesta quinta-feira (21/5) com atendimento voltado exclusivamente para pacientes com síndromes respiratórias agudas graves, como a covid-19, doença do coronavírus.

Conforme o Governo de Goiás, a unidade começa a funcionar com 40 leitos, sendo 10 leitos críticos para pacientes que necessitam de cuidados em Unidade de Terapia Intensiva (UTI). A equipe assistencial já está preparada para receber os primeiros pacientes que chegarem à unidade.

Ainda de acordo com o governo, em um primeiro momento a unidade vai atender essencialmente os pacientes com síndromes respiratórias agudas graves, entre elas as causadas pela doença pelo Sars-CoV-2 (coronavírus), de moradores da região do Entorno do Distrito Federal.

Hospital Regional de Luziânia foi estadualizado para servir de ferramenta no combate ao coronavírus

A unidade de saúde que começa a funcionar nesta quinta-feira foi estadualizada e teve a administração passada ao Governo de Goiás, após um Projeto de Lei ser aprovado na Assembleia Legislativa de Goiás.

A unidade recebeu mais de R$ 8 milhões em emendas parlamentares destinadas por deputados goianos para que fosse estruturado. O local é equipado com tomógrafo, Raio-X, desfibriladores e monitores multiparamétricos. O hospital recebeu 10 ventiladores pulmonares recuperados pela Universidade Federal de Goiás (UFG), Instituto Federal de Goiás (IFG) e pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai). Os equipamentos serão utilizados em leitos críticos para assistência de pacientes graves.

Em vistoria feita à unidade no dia 14 de maio, Ronaldo Caiado garantiu que o hospital dará suporte a cerca de 1 milhão de pessoas que vivem no Entorno do DF. Segundo ele, a unidade será a opção mais rápida para o tratamento de pessoas com a covid-19 no Entorno enquanto o Hospital de Campanha (HCamp) de Águas Lindas de Goiás, construído pelo governo federal, não for repassado para a administração estadual.