Identificados suspeitos de matar homem enforcado e esfaqueado, em Goiânia

A Delegacia Estadual de Investigações Criminais (DEIC), por intermédio do Grupo de Repressão a Roubos (GARRA), identificou os suspeitos de participarem do suposto crime latrocínio, que resultou na morte de um homem que foi enforcado e esfaqueado, em Goiânia.

Na última segunda-feira (19/5), os policiais conseguiram efetuar a prisão de um homem e a apreensão de um menor, suspeitos da participação no roubo seguido de morte.

O crime

O crime aconteceu no último dia 16 abril e resultou na morte de um homem, de 45 anos, dentro de sua residência, localizada no Setor Novo Planalto, em Goiânia.

Durante a ação, o homem foi enforcado com uma corda por um dos suspeitos e, enquanto isso, o outro desferiu diversos golpes de faca. Ele não conseguiu reagir e acabou morrendo. Os autores ainda escreveram no corpo da vítima, com sangue, sinais indicativos de uma facção criminosa paulista.

Antes de saírem da cena do crime, os investigados roubaram diversos objetos, entre eles uma televisão, um liquidificador e um aparelho celular. Durante a prisão, a televisão e o liquidificador foram encontrados na residência do investigado maior, o que reforça sua participação no delito. O celular estava em posse de uma outra pessoa, que foi autuada por receptação.

Além disso, ainda foram apreendidas porções de maconha e crack, já embaladas para venda; duas balanças de precisão; um cartucho intacto calibre .28.

A investigação e indiciamento dos suspeitos de matar homem enforcado e esfaqueado, em Goiânia

Durante a investigação, foi verificado que a vítima ligou para a Polícia Militar solicitando uma viatura. Contudo, afirmou que estava sozinha e precisava de atendimento médico, pois tinha deslocado o ombro. Após a transferência para o Corpo de Bombeiros, a vítima encerrou a chamada.

Após serem detidos, os dois suspeitos confirmaram que estavam com a vítima no dia do crime, ingerindo bebidas alcoólicas. Em determinado momento, começaram uma discussão e a vítima determinou que fossem embora, pois chamaria a polícia.

Os autores foram para a casa do adolescente, o qual é vizinho da vítima, e passaram a escutar o que ele estava fazendo. Como a vítima efetivamente ligou para polícia, eles decidiram matá-la e, posteriormente, subtraíram seus objetos.

Diante dos fatos, o autor maior será indiciado pelo crime de homicídio duplamente qualificado (motivo fútil e impossibilidade de defesa da vítima) seguido de furto, corrupção de menor, tráfico de drogas e posse ilegal de munição de uso permitido. O adolescente infrator foi recolhido e aguarda decisão da Vara da Infância e Juventude sobre a representação de internação provisória feita pela Polícia Civil.