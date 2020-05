Live do Mr. Gyn acontece nesta sexta (22); assista no Portal Dia Online

Está marcada para às 19h desta sexta-feira (22/5) a live do Mr. Gyn. Além de músicas de sucesso, o grupo promete lançar oficialmente a nova música, “Semente do Bem”, e ainda o vídeo clipe. A live será transmitida pelo Portal Dia Online e você pode assistir, em tempo real, pelo link abaixo:

[custom_player src=’zoevideos.net/player/aovivo/753′]

Os integrantes do grupo Mr. Gyn, Anderson Richards (Vocal), Rodrigo Baiocchi (baixo), Marcos César (Bateria) e Elvis Barzotto (Guitarra), não se encontram desde o mês de março, data do último show. Nesse reencontro eles prometem muita animação e proximidade com o público.

A apresentação ocorre a convite da empresa LED WAVE, parceira do Dia Online.

Live do Mr. Gyn, transmitida pelo Dia Online, tem lançamento oficial de música e doações

A nova música a ser lançada oficialmente durante a live é de autoria do baterista do Mr. Gyn, Marcos César. De acordo com o grupo, a música foi composta ano passado “com o ideal de esperança que devemos ter sempre, ancorados no sentimentos mais nobre e poderoso que temos, “O AMOR”, que se encaixa totalmente com nosso atual momento.”

“Semente do Bem” já está disponível nas plataformas de streaming.

Também durante a live do Mr. Gyn, os telespectadores poderão doar ao vivo, por meio do QR Code na tela. Conforme a assessoria, algumas empresas já confirmaram doações. As arrecadações serão destinadas a entidades filantrópicas e a profissionais do meio musical que estão sem renda durante a pandemia.

Grupo Mr.Gyn

Mr. Gyn é uma das principais bandas de Goiás e também um dos principais nomes do pop rock nacional. O nome do grupo nasceu como uma forma de homenagear a sigla da capital goiana nos códigos de aeroporto. Em 1999, lançaram o primeiro álbum, “Coisa de Brasileiro”, que foi sucesso de audiência em todas as rádios locais.

Já em 2003, Mr. Gyn alcançou reconhecimento em todo o país após o lançamento da música “Minha Juventude”, que por seu teor cômico, acabou ganhando repercussão e se transformou em um verdadeiro fenômeno nacional. O hit alcançou a posição 64 na lista “Hot 100 Brasil” em novembro do mesmo ano.

Mr. Gyn já ultrapassou a venda de mais de 120 mil cópias de seus trabalhos.