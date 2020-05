A Polícia Civil de Goiás (PCGO), por meio da equipe da 15ª Delegacia Distrital de Polícia, deflagrou nesta quarta-feira (20/5), uma operação onde uma quadrilha é investigada por fraude em boletos de taxa condominial, em Goiás.

Conforme informações, a “Operação Boleto Trocado” tem como objetivo cumprir mandados de prisões temporárias e buscas e apreensões de membros de uma associação criminosa que, supostamente, praticava crimes de estelionato contra condomínios verticais.

Segundo as apurações, um grupo de oito pessoas é investigado por fazer troca de boletos de recebimento de taxa de condomínio. Os verdadeiros documentos eram retirados da caixa de correspondências dos moradores e substituídos por outros. Os boletos com código de barras falsos direcionavam os pagamentos para a associação criminosa.

Foi levantado que o chefe do grupo seria o morador de um dos condomínios onde há vítimas. Ele seria o responsável por retirar os boletos verdadeiros e colocar os falsificados.

A Polícia Civil alerta que é importante identificar o nome do beneficiário antes de efetuar o pagamento. As investigações continuam para verificar o envolvimento de outras pessoas.

Além da quadrilha investigada por fraude em boletos de taxa condominial, um estelionatário se passava por corretor de imóveis para aplicar golpes, em Goiás

A Polícia Civil do Estado de Goiás, por meio da Delegacia Estadual de Investigações Criminais (DEIC), efetuou a prisão de um estelionatário que se passava por corretor de imóveis para aplicar golpes, em Goiás.

As investigações começaram depois que três vítimas registraram ocorrência policial afirmando que teriam sido induzidas ao erro por dois homens, sendo o preso, de 33 anos, e um outro suspeito.

Conforme apurado pela polícia, os autores se passavam por corretores de imóveis e intermediavam a venda de uma casa em um condomínio fechado, em Goiânia.

Diante disso, os estelionatários inseriam informações falsas em dois contratos de compra e venda para conseguir efetuar o golpe. Eles teriam se apropriado de mais de R$ 130 mil das vítimas.

Após a identificação do suspeito, ficou constatado que ele já possui várias passagens pelo crime de estelionato no Estado do Pará, onde os golpes eram aplicados em revenda de carros. Além disso, havia contra ele um mandado de prisão preventiva expedido pela Vara Criminal da Comarca de Xinguara (PA) aguardando cumprimento.

Diante disso, ele foi encaminhado ao Núcleo de Triagem, onde está à disposição da Justiça. Em Goiás, ele já possuía passagens pelos crimes de estelionato e apropriação indébita.