Aparecida de Goiânia inicia testagem para covid-19 em sistema drive-thru

A Prefeitura de Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana da capital, inicia nesta sexta-feira (22/5) a testagem para covid-19 no sistema drive-thru. Serão testados, por dia, cerca 100 pessoas com sintomas de gripe que pertençam a grupos vulneráveis e prioritários. O agendamento deve ser feito pelo 0800-646-1590.

De acordo com a Prefeitura, o novo posto de coleta funcionará de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, no Jardim Boa Esperança, na Avenida C-6. Ele fica localizado ao fundo do Centro de Diagnósticos e Especialidades. Os testes oferecidos são do tipo RT-PCR.

“Os exames são os mesmos feitos nas UPAs. Mas, com o drive-thru, o nosso objetivo é reduzir o fluxo de pessoas nas unidades de urgência, evitando aglomerações. É importante destacar que só serão atendidos pacientes que tiverem realizado o agendamento prévio pelo 0800-646-1590. Essa é uma maneira de garantir o diagnóstico de forma segura e acessível”, explica o prefeito Gustavo Mendanha (MDB).

Testagem para covid-19 em drive-thru vai monitorar regiões de Aparecida de Goiânia com mais casos

O secretário Municipal de Saúde Alessandro Magalhães explica que a testagem e modelo drive-thru reforça o monitoramento na região do Garavelo, local com maior coeficiente de incidência da covid-19.

“Essa iniciativa do prefeito fortalece o monitoramento na região do Garavelo, que compreende bairros como Jardim Helvécia, Cardoso, Jardim Tropical, Buriti Sereno, Vera Cruz, Bairro Hilda, apontada pelo inquérito populacional realizado neste mês como a região de maior incidência da doença por número de habitantes.”

No último dia 21, Gustavo Mendanha externou preocupação com essas regiões e cogitou fechar regiões comerciais com maior aglomeração. O prefeito pediu a compreensão de comerciantes dessas regiões movimentadas e acrescentou: “Nós queremos proteger a nossa economia, mas temos que preservar vidas.”

Como fazer o teste para covid-19

Ainda de acordo com a Prefeitura de Aparecida de Goiânia, poderão fazer o teste pelo drive-thru pessoas com sintomas gripais que sejam dos seguintes grupos: idosos, trabalhadores de serviços de saúde, trabalhadores de segurança pública, portadores de comorbidades agravantes para o coronavírus e contatos intradomiciliares de casos confirmados.

O agendamento de dia e o horário da coleta é obrigatório e pode ser feito pelo número 0800-646-1590.

No dia da testagem, o paciente precisa apresentar o documento de identidade para a checagem do agendamento e depois passará por uma triagem, além de assinar um termo de consentimento. Todo o processo será feito sem que a pessoa precise descer do carro.

Também será aferida a pressão arterial, temperatura e saturação de oxigênio do paciente, que, estando de acordo com os protocolos, dirigirá para o posto de coleta do material. Em seguida, o paciente será liberado para ir embora aguardar o resultado informado por telefone pela equipe da Central de Monitoramento por Telemedicina da SMS.

“Não adianta ir para o posto de drive-thru sem agendar o exame previamente e sem apresentar sintomas porque estes casos não serão atendidos. Nós estamos promovendo essa iniciativa para ampliar a testagem na cidade de forma segura e acessível, mas os critérios precisam ser obedecidos. Serão atendidas apenas as pessoas dos grupos prioritários sintomáticas e que tenham realizado o agendamento pelo 0800-646-1590”, destacou o secretário de Saúde.