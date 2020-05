Caiado testa negativo em segundo exame de coronavírus

O Governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM), divulgou no início da tarde desta sexta-feira (22/5), por meio das redes sociais, o resultado do segundo exame de coronavírus.

Conforme divulgado por Caiado, assim como o primeiro exame, o resultado também foi não detectável para coronavírus SARS-CoV2. “Meu segundo exame de coronavírus também deu negativo. Seguimos nosso trabalho.”, escreveu na publicação.

A coleta de amostras foi feita nesta quinta-feira (21/5) e o exame foi realizado pelo Laboratório Estadual de Saúde Pública Dr. Giovanni Cysneiros (Lacen-GO).

Caiado testou negativo em segundo exame de coronavírus, a decisão de fazer surgiu depois de viagem para Luziânia

O governador Ronaldo Caiado (DEM) decidiu fazer o exame de coronavírus, causador da covid-19, seguindo protocolo de segurança após viagem para Luziânia, no Entorno do Distrito Federal. O resultado do primeiro exame, que também deu negativo, foi divulgado na tarde deste do último sábado (16/5), em seu perfil no Instagram.

Em comunicado, Caiado informou que, apesar do resultado negativo, faria um novo teste, uma vez que seu chefe de gabinete de Imprensa, Tony Carlo, que o acompanhou na viagem, testou positivo para o coronavírus. Ele também teve o resultado liberado no sábado.

O governador esclareceu que o assessor está bem, sem sintomas da covid-19, mas que ficará isolado. Por meio de nota, Caiado informou que a agenda seria feita por vídeo conferência até a última quinta-feira (21/5).

Leia o texto na íntegra:

Ontem, conforme anunciei, após ida a Luziânia, realizei exame do novo coronavírus. O exame deu negativo. Estou bem, sem sintomas. Mas o exame do meu chefe de gabinete de Imprensa, Tony Carlo, que me acompanhou na cidade, deu positivo.

Ele está bem, sem sintomas, mas ficará isolado e, assim como eu, repetirá o exame daqui a 7 dias. Todos os protocolos serão seguidos. Minha agenda até quinta será toda por videoconferência.