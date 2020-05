Em 10 dias, Goiás confirma mais de mil casos de coronavírus

Com baixo índice de isolamento social comparado aos outros estados brasileiros, Goiás confirmou mais de mil casos de coronavírus em apenas dez dias. O estado está no nível vermelho de isolamento. Os dados são da Plataforma COVID-19.

No último dia 11 de maio, o número de pessoas infectadas pela doença era de 1.100, mas subiu para 2.155 nesta quinta-feira (21/5), um aumento de 1.055 casos. Em 15 dias também houve o registro do recorde de casos confirmados em 24 horas, que chegou a quase 200. No dia 13 de maio havia 1.225 pessoas infectadas, passou para 1.423 no dia 14 de maio.

Em relação aos casos suspeitos, no último dia 11 eram 11.969 e agora são 16.585, um aumento de 4.616 pessoas com suspeitas de contaminação.

Além disso, também subiu o número de mortes, que passou de 49 para 85, sendo 36 óbitos a mais. No mesmo período também foi registrado o recorde de morte em 24 horas. No dia 12 de maio eram 52 óbitos em decorrência da covid-19, no dia 13 de maio passou para 61, 9 casos a mais.

Casos de coronavírus em Goiás

Segundo dados da Plataforma COVID-19, do Governo Estadual, até a manhã desta sexta-feira (22/5), 2.232 casos já foram confirmados no Estado. No informe epidemiológico desta quinta-feira (21/5) trazia o número de 2.155, ou seja, 77 confirmações em cerca de 14 horas. O número de óbitos também passou de 85 para 93 no mesmo período.

Até o momento, 100 municípios já contam com casos confirmados da doença. Outros 110 contam somente com casos suspeitos e 36 sem nenhum registro. Veja a lista com os dez municípios com mais casos da covid-19: