Goiânia já tem mais de 500 recuperados da covid-19, diz boletim

Segundo boletim epidemiológico desta sexta-feira (22/5), Goiânia tem 505 pacientes recuperados da covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. Ao todo, a capital registrou 1.326 casos de infecção. Subtraindo o número de recuperados e as 39 mortes confirmadas, 782 pessoas seguem em tratamento contra a doença. Os dados são da Secretaria Municipal da Saúde (SMS).

Ainda de acordo com o documento, nas últimas 24 horas, Goiânia registrou 176 casos de covid-19, sendo 122 notificações retroativas. O boletim aponta também 39 mortes de pacientes residentes da capital.

A maioria dos casos de covid-19 em Goiânia está concentrada em jovens e adultos com idades entre 20 e 39 anos (43%) e 40 e 49 anos (35%). Dos 151 pacientes internados pela doença na capital, 95 (63%) necessitaram de uma Unidade de Tratamento Intensivo (UTI).

Brasil tem 135.430 pacientes recuperados da covid-19

De acordo com o Ministério da Saúde, até esta quinta-feira (22/5), foram confirmados 135.430 casos de pacientes recuperados da covid-19 no país. O número representa 40,9% do total de casos, que é 330.890. Conforme o boletim, outros 174.412 pacientes seguem em acompanhamento médico. As informações foram atualizadas pelas Secretarias Estaduais de Saúde até o início da noite.

Até o momento, o Brasil registra 21.048 mortes pela doença, sendo que 1.001 foram registrados nos sistemas de informação oficiais do Ministério da Saúde nas últimas 24 horas, apesar de a maioria ter acontecido em outros dias. Segundo o MS, isso porque as notificações ocorrem apenas após a conclusão da investigação dos motivos das mortes.

Casos de covid-19 em Goiás

Também até a noite desta sexta-feira (22/5), Goiás confirmou 2.364 diagnósticos de covid-19. A Secretaria Estadual de Saúde (SES-GO) investiga 17.251 casos suspeitos da doença. No Laboratório Estadual de Saúde Pública Dr. Giovanni Cysneiros (Lacen-GO) há 93 amostras em análise.

Do total de casos, há 95 mortes confirmadas e outras 19 suspeitos em investigação. Já foram descartadas 199 mortes suspeitas nos municípios goianos.

Segundo a plataforma Covid-19, do governo estadual, Goiás tem 104 cidades afetadas pelo novo coronavírus. Outras 110 investigam casos suspeitos e apenas 32 municípios não têm notificações.