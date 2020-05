Goiânia registra aumento no descumprimento das normas de isolamento

A Central de Fiscalização da Covid-19, implantada pela Prefeitura de Goiânia para fiscalizar o funcionamento do comércio neste período de pandemia, divulgou o balanço da ação realizada ontem (21/05) na região Sul da capital, nos setores Marista, Sul e Jardim Goiás.

Durante a fiscalização, foram realizadas 904 visitas ou abordagens. Dez estabelecimentos comerciais foram fechados por descumprimento ao escalonamento de horários de funcionamento e 149 também tiveram as portas fechadas porque não estavam autorizados a abrir.

Os auditores fecharam ainda 21 locais que não atendiam os protocolos de segurança e prevenção. No total, foram emitidas 335 notificações/intimações e nove estabelecimentos foram autuados.

O coordenador da Central de Fiscalização da Covid-19, Dagoberto Costa, avalia que o trabalho das equipes de auditores conseguiu fazer uma ampla cobertura nos setores, mas destaca a preocupação com o número de estabelecimentos que não poderiam estar abertos.

“Os números mostram que há um relaxamento do setor empresarial quanto ao cumprimento dos decretos estadual e municipal, publicados para conter o avanço da pandemia. A quantidade de estabelecimentos que não deveriam nem abrir, mas que estavam funcionando, foi grande e aumentou em comparação às fiscalizações anteriores”.

A Central de Fiscalização continuará com ações de rotina com reforço das equipes de auditores fiscais e com ações especiais como estas que estão sendo realizadas semanalmente.