Goiás confirma mais 178 casos e 10 mortes por covid-19 em 24 horas

A Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) divulgou, na tarde desta sexta-feira (22/5), um novo informe epidemiológico atualizando os casos de coronavírus no estado. Mais 178 casos e 10 mortes por covid-19 foram confirmados em 24 horas.

Até o momento, 2.333 pessoas já foram infectadas pela doença. Nesta quinta-feira (21/5), o número era de 2.155. No Estado, há 17.003 casos suspeitos em investigação. Outros 6.932 já foram descartados. No Laboratório Estadual de Saúde Pública Dr. Giovanni Cysneiros (Lacen-GO) há 93 amostras em análise.

No total, 103 municípios goianos já contam com casos da doença. A capital do estado está em primeiro lugar, com 1.164 casos confirmados, mais da metade do total.

Conforme levantamentos, este é o segundo maior número de casos registrados em Goiás dentro do prazo de 24 horas. O primeiro foi de 198, registrado entre os dias 13 e 14 de maio, que havia 1.225 pessoas infectadas e passou para 1.423, respectivamente.

Além dos casos confirmados, Goiás registra 10 mortes por covid-19 em 24 horas

Infelizmente, Goiás bateu um novo triste recorde nesta sexta-feira (22/5). O número de mortes é o maior registrado até o momento dentro do período de 24 horas. No dia 12 de maio eram 52 óbitos em decorrência da covid-19, no dia 13 de maio passou para 61, 9 casos a mais.

De acordo com o boletim da SES-GO, há 95 óbitos confirmados de covid-19. Comparando com os dados desta quinta-feira (21/5), são 10 mortes a mais. Outros 19 óbitos suspeitos que estão em investigação. Já foram descartadas 199 mortes suspeitas nos municípios goianos.

As mortes foram registradas em 33 municípios goianos. Outros cinco apresentam óbitos suspeitos e 208 sem nenhum registro.

Veja os municípios e os respectivos números de mortes: