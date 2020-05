Jovem morre ao bater em caminhão de bebidas na GO-070, em Goianira

Um jovem, de 19 anos, morreu na tarde da última quinta-feira (21/5) após bater em um caminhão de bebidas na GO-070,No Parque das Camélias, em Goianira, na Região Metropolitana da capital.

Conforme informações, a vítima estava em uma motocicleta quando aconteceu a batida contra o caminhão, registrada em um cruzamento próximo ao cemitério da cidade. O motociclista teria batido de frente com o veículo de grande porte.

Ainda não há informações sobre o que teria causado o acidente, mas testemunhas afirmaram que ele teria sido atropelado pelo caminhão após fazer uma entrada brusca. O socorro chegou a ser acionado, mas o jovem não resistiu e morreu ainda no local. O caso segue sendo investigado pela polícia.

Além do jovem que morreu ao bater em caminhão de bebidas na GO-070, em Goianira, outro bateu em carro em Goiânia

Um motociclista morreu após uma batida envolvendo um carro de passeio na GO-070, em Goiânia. O acidente ocorreu na noite de terça-feira (14/4), ao lado da barreira policial, na Vila Mutirão. A vítima chegou a ser socorrida, mas morreu ao dar entrada no Hospital Estadual de Urgências da Região Noroeste de Goiânia (Hugol).

Marcelo Batista da Silva, de 52 anos, conduzia a motocicleta Yamaha/XTZ Lander 250, cor azul, pela rodovia GO-070, na pista de sentido Goiânia/Goianira, mesmo sentido em que trafegava o condutor do carro, modelo Voyage de cor prata.

De acordo com a Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito (Dict), o motorista do carro relatou que quando saiu da rodovia pela via paralela à direita, ocorreu a batida lateral com a motocicleta conduzida por Marcelo.

Ainda conforme o relato do motorista, ele havia sinalizado com a seta direita antes de adentrar na via lateral e não viu a motocicleta enquanto realizava a manobra. Após a batida, o Corpo de Bombeiros (CBMGO) foi acionado para resgatar a vítima.

Marcelo foi socorrido e levado ao Hugol, onde morreu momentos depois. Segundo a Dict, o condutor do carro permaneceu no local do acidente e foi submetido ao teste do bafômetro, cujo resultado foi negativo.