Menos de 70% do público-alvo foi imunizado contra gripe em Goiás

Dados preliminares divulgados na última quinta-feira (21/5) pelo Sistema de Imunização do Programa Nacional de Imunização (SI-PNI), do Ministério da Saúde, mostraram que menos de 70% do público-alvo foi imunizado em Goiás contra o vírus Influenza, causador da gripe. Para melhorar o quadro, a Secretaria de Estado da Saúde (SES-GO) fará, neste sábado (23/5), o Dia “D” de vacinação contra a gripe em Goiás, que contará, inclusive, com sistema drive-thru.

Conforme os dados do SI-PNI, apenas 23,3% das crianças maiores de 6 meses a 5 anos tinham sido imunizadas contra a influenza no estado. No grupo das gestantes e puérperas, respectivamente 52,22% e 45,10% tinham procurado a vacina.

Já entre os adultos aptos a receber a vacina, menos de 23% foram vacinados.

Com o intuito de ampliar a cobertura vacinal contra a influenza, a SES-GO, em parceria com as secretarias municipais de Saúde (SMS), realizam neste sábado, dia 23, o Dia “D” de vacinação contra a gripe.

Segundo a gerente de Imunização da SES-GO, Joice Dorneles, a estratégia sugerida para os municípios é que, no dia dedicado à imunização das pessoas de todos grupos prioritários, o sistema de vacinação por drive-thru seja adotado para imunizar os adultos e as salas de vacina e postos sejam dedicados à imunização de crianças. “O objetivo é evitar aglomeração em tempo de pandemia da covid-19”, explica Joice.

Durante a campanha de vacinação contra a gripe, o Sistema Único de Saúde (SUS) disponibiliza as doses das vacinas para crianças a partir de 6 meses a 5 anos, gestantes, trabalhadores da saúde, puérperas, indígenas, pessoas com idade superior a 55 anos e idosos, pessoas com deficiência, professores, pessoas privadas de liberdade, funcionários do sistema prisional, caminhoneiros, forças de segurança e salvamento, trabalhadores do transporte coletivo e portuários e pessoas com doenças crônicas.

A população pode consultar a Secretaria de Saúde do município onde será instalado o drive-thru, o horário de funcionamento durante o sábado e quais salas de vacina e postos estarão abertos durante o dia.

Joice destacou que a Campanha de Imunização contra a Influenza segue até o dia 5 de junho.