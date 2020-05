Rompimento de adutora deixa 31 bairros sem água em Aparecida

O abastecimento em Aparecida de Goiânia foi afetado devido o rompimento da adutora do Sistema Independência mansões e 31 bairros devem ficar sem água nesta sexta-feira (22/5).

De acordo com a Saneago, a normalização do abastecimento deve acontecer, gradualmente, após a conclusão do serviço, que está prevista para o fim da tarde de hoje.

Conforme informações, serão afetados moradores que não possuem caixa d’água. A Companhia solicita a compreensão da população e alerta para o consumo moderado das reservas domiciliares de água tratada.

Veja a lista dos 31 bairros que ficam sem água em Aparecida por causa de rompimento de adutora

Bairro Independência Bairro Independência Mansões Cidade Livre Chácara Santa Luzia Colina Azul Comendador Walmor Conde dos Arcos (Parcial) Jardim Cristalino Jardim dos Girassóis Jardim Esplanda Jardim Florença Jardim Ipiranga Jardim Monte Cristo Jardim Riviera Parque Atalaia Parque das Nações (Parcial) Parque Hayala Parque Itatiaia Marista Sul Nova Cidade Virgínia Park Residencial Vilage Garavelo I Residencial Vilage Garavelo II Rio Vermelho Setor Andrade Reis Setor dos Estados Setor Fabrício Setor Serra Dourada I Setor Serra Dourada II Setor Serra Dourada III Solar Central Park

Goiânia também deve ficar sem fornecimento de água neste sábado (23)

Neste sábado (23/5), alguns bairros de Goiânia devem ficar sem o abastecimento de água. O motivo é uma execução de melhorias no sistema no Jardim Itaipu e região.

Conforme informações, a previsão é que o fornecimento seja interrompido assim que o serviço for iniciado, então, as atividades de interligação devem começar às 6h. A retomada deve ser feita após a conclusão do serviço, que acontecerá até às 17h30.

Os bairros afetados são:

Jardim Itaipu

Residencial Itaipu

Ilhas do Caribe

Jardim das Esmeraldas

Ana Clara

Real Conquista (parcial)

A companhia solicita a compreensão de todos e orienta o consumo moderado de suas reservas nas caixas d´água.