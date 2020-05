Vereador de Goiânia testa negativo para covid-19 após servidora ser infectada

O vereador Divino Rodrigues (Patriota) testou negativo para a covid-19. O resultado do exame foi divulgado por ele nesta sexta-feira (22/5). O político fez o teste após uma de suas servidoras de gabinete na Câmara Municipal de Goiânia ser infectada pela doença; o marido da colaboradora morreu em decorrência da infecção pelo novo coronavírus.

“Após uma colaboradora do meu gabinete testar positivo para a Covid-19, também realizei o teste após ter rápido contato com ela. Com o resultado em mãos, quero tranquilizar a todos pois deu NEGATIVO. Importante que todos continuem se cuidando usando máscaras, álcool em gel nas mãos e seguir todos os protocolos das autoridades sanitárias”, escreveu ele no perfil do Instagram.

Ele havia feito o exame na última quarta-feira (20/5) e estava em isolamento domiciliar.

Servidora do gabinete do vereador testa positivo para covid-19; marido morreu vítima da doença

Uma servidora da Câmara Municipal de Goiânia, lotada no gabinete do vereador Divino Rodrigues, testou positivo para covid-19. O marido dela morreu, vítima da doença, no último dia 19 de maio. As informações foram confirmadas pela Casa, por meio de nota.

De acordo com o texto, a funcionária, que pertence ao quadro efetivo da Companhia Municipal de Urbanização (Comurg), à disposição do Poder Legislativo, está em isolamento, em casa. Ela já estava afastada das atividades presenciais e atuava em home office.

O caso foi comunicado à Mesa Diretora da Câmara de Goiânia pelo próprio vereador, assim que o exame da servidora testou positivo para a doença. No dia 20, Divino Rodrigues, que estava em isolamento, fez o exame para coronavírus. O resultado foi divulgado nesta sexta.

Ainda de acordo com a nota, todas as atividades dos Gabinetes dos Vereadores estão inteiramente suspensas, até novo entendimento do Departamento Médico da Casa. A ala dos Gabinetes foi isolada e o prédio da Câmara de Goiânia passou por um processo de desinfecção.