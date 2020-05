Goiás confirma mais de 2.300 casos de covid-19 e investiga outros 17 mil

Goiás já confirmou 2.383 casos de covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, de acordo com boletim epidemiológico deste sábado (23/5). Outros 17.369 casos suspeitos seguem em investigação e o Laboratório Estadual de Saúde Pública Dr. Giovanni Cysneiros (Lacen-GO) analisa 143 amostras. Goiás já descartou, até o momento, 7.219 notificações suspeitas.

Ainda conforme o boletim da Secretaria Estadual de Saúde (SES-GO), 95 mortes pela doença já foram confirmadas no estado. Outros 19 óbitos suspeitos estão em investigação e 204 mortes suspeitas nos municípios goianos já foram descartadas.

Entre os confirmados em Goiás, subtraindo a quantidade de mortos pela covid-19, ainda não é possível dizer quantos pacientes seguem em tratamento, uma vez que a SES-GO não divulgou ainda o número de recuperados da doença.

Goiás tem mais de 100 casos de covid-19

De acordo com a plataforma Covid-19, do governo estadual, Goiás já tem 106 cidades com casos confirmados de covid-19. Apenas 30 cidades não tem registros da doença e outras 110 investigam casos suspeitos.

Dos 2.383 casos confirmados, 1.884 pacientes têm entre 20 e 59 anos. Segundo a plataforma, 323 pacientes têm de 60 a 79 anos e 59 deles tem mais que 80 anos. Do total, 80 pacientes diagnosticados com a doença têm de 10 a 19 anos.

Dados de covid-19 em Goiás

Segundo a SES-GO, os números de covid-19 são dinâmicos e passíveis de mudanças após investigação mais detalhada de cada situação. Os boletins são elaborados a partir dos dados inseridos nos sistemas e-SUS VE e SIVEP Gripe, do Ministério da Saúde, pelas instituições de saúde cadastradas no estado, de acordo endereço de residência informado pelos usuários.

“Os dados podem ser alterados para mais ou para menos conforme investigação das Vigilância Epidemiológicas Municipais e atualização das fichas de notificações pelos municípios nos sistemas oficiais. Diante de eventuais inconsistências nos números, estes serão atualizados a partir das correções feitas pelas cidades nos sistemas de notificação”, diz boletim.

Os dados informados nesta matéria foram divulgados às 13h30 de sábado, 23 de maio.