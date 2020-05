Gustavo Mendanha testa negativo para covid-19 após exame em drive-thru

O prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha (MDB), testou negativo para covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. Ele fez o teste nesta sexta-feira (22/5), no sistema de testagem em drive-thru montado no município e o resultado negativo foi divulgado por ele neste sábado (23/5).

“Nesta sexta-feira, 22, durante o lançamento do drive-thru para fazer o exame RT-PCR em Aparecida, fiz o teste e deu negativo”, escreveu o gestor municipal em seu perfil no Instagram.

Gustavo Mendanha fez exame em primeiro dia de testagem para covid-19 em drive-thru

Começou nesta sexta a testagem para covid-19 em sistema drive-thru em Aparecida de Goiânia. De acordo com a Prefeitura, serão testados, por dia, cerca 100 pessoas com sintomas gripais que pertençam a grupos vulneráveis e prioritários (idosos, trabalhadores de serviços de saúde, trabalhadores de segurança pública, portadores de comorbidades agravantes para o coronavírus e contatos intradomiciliares de casos confirmados).

O exame deve ser obrigatoriamente agendado pelo 0800-646-1590. O posto de coleta funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, no Jardim Boa Esperança, na Avenida C-6, ao fundo do Centro de Diagnósticos e Especialidades. Os testes oferecidos são do tipo RT-PCR.

No dia da testagem, o paciente precisa apresentar o documento de identidade para a checagem do agendamento e depois passará por uma triagem, além de assinar um termo de consentimento. Todo o processo será feito sem que a pessoa precise descer do carro.

Também será aferida a pressão arterial, temperatura e saturação de oxigênio do paciente, que, estando de acordo com os protocolos, dirigirá para o posto de coleta do material. Em seguida, o paciente será liberado para ir embora aguardar o resultado informado por telefone pela equipe da Central de Monitoramento por Telemedicina da SMS.

Segundo o secretário Municipal de Saúde Alessandro Magalhães, a testagem em modelo drive-thru vai reforçar o monitoramento na região do Garavelo, local com maior coeficiente de incidência da covid-19.