Pai e filho morrem em confronto com policiais, em Pirenópolis

Pai e filho, de 47 e 20 anos, suspeitos de cometerem vários crimes, morreram em um confronto com policiais militares em uma chácara próxima a Pirenópolis, no interior de Goiás. No local, de acordo com a corporação foram encontradas várias drogas e materiais para produção dos entorpecentes. A ocorrência foi registrada nesta sexta-feira (22/5).

Ainda conforme a PM, o local funcionava como um laboratório de refino e distribuição de drogas. Ao chegarem na chácara, as equipes foram recebidas a tiros e os militares revidaram. Dois homens morrem ainda no local.

Em vistoria na residência, os policiais encontraram 38 quilos de cocaína, dois quilos de pasta base para refino da droga, uma balança de precisão, uma máquina para embalagem a vácuo, uma pistola e um revólver de calibre 38 e uma pistola 9mm, além de munições.

Pai e filhos tinham passagens por diversos crimes e integravam facção criminosa, diz PM

Os PMs informaram ainda que tanto o pai quanto o filho tinham diversas passagens pela polícia. O homem mais velho estava foragido pelo foragido da Justiça, com quatro ordens de prisão em seu desfavor, já processado por diversos crimes, como homicídio, latrocínio, roubo, furto, tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo, além de ser investigado pelo crime de estupro de vulnerável e suspeito de roubo e furtos em propriedades rurais.

Já o filho dele, de 20 anos, já tinha registros de antecedentes criminais como tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, trafico de drogas, além de crimes de trânsito.

Ambos eram investigados suspeitos de integrarem a facção criminosa “ADE– Amigos do Estado”, que segundo a PM está arraigada na região e coordena o tráfico de drogas em todo o Vale do São Patrício, além de diversos crimes conexos com o tráfico de drogas, homicídios, roubos etc.