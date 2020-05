Capotamento deixa três feridos na Avenida dos Alpes, em Goiânia

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO) foi acionado, na madrugada deste domingo (24/5), para atender uma ocorrência de um capotamento que deixou três feridos na Avenida dos Alpes, na Vila Alpes, em Goiânia.

Com o impacto da batida, parte do muro de um condomínio ficou totalmente destruído, assim como um poste de energia e a fiação. O reparo já está sendo feito e deve ser concluído ainda hoje.

Apesar da gravidade do acidente, não houve mortes. A perícia esteve no local para apurar as causas do acidente.

O capotamento que deixou três feridos na Avenida dos Alpes, em Goiânia

Conforme informações, quando os militares chegaram no local, encontraram duas vítimas já fora do veículo, sendo um jovem de 19 anos e uma adolescente de 17 anos. Um homem, não identificado, estava inconsciente. Uma das vítimas com a mão presa na carroceria do veículo, que foi retirada com o uso de técnicas de desencarceramento.

Ainda não há informações sobre o que teria causado a colisão, mas testemunhas disseram que a caminhonete estava em alta velocidade. A perícia compareceu ao local para apurar as reais causas do acidente.

As vítimas foram encaminhadas para o Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo), onde passaram por avaliação médica. Uma das vítimas recusou atendimento alegando estar bem.

Nas fotos registradas pelos bombeiros é possível ver a gravidade da colisão, que provocou danos na fachada de um condomínio e rompeu fios de alta, baixa tensão e de telefonia. Veja abaixo:

Por meio de nota, a Enel se manifestou sobre o reparo dos danos na região. Veja na íntegra: