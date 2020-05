Em 2º dia consecutivo sem mortes, Goiás confirma mais 60 casos de covid-19

A Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) divulgou, no início da tarde deste domingo (24/5), o informe epidemiológico atualizando os casos de novo coronavírus. No 2º dia consecutivo sem mortes, Goiás confirmou mais 60 casos de covid-19.

Conforme informações, o Estado de Goiás conta com 2.443 da doença pelo coronavírus. Neste sábado (23/5), o número total era de 2.383 pessoas infectadas.

Além disso, outros 116 casos suspeitos entraram na lista de investigação. Até sábado era 17.369 pessoas com suspeitas, mas aumentou para 17.485. Outros 7.585 já foram descartados. No Laboratório Estadual de Saúde Pública Dr. Giovanni Cysneiros (Lacen-GO) há 144 amostras em análise.

Goiás confirma mais 60 casos de covid-19

Entretanto, após a divulgação do boletim, às 13h20, novos diagnósticos positivos foram contabilizados na Plataforma COVID-19, do Governo Estadual, onde o número de contaminados chega a 2.458, quinze casos a mais. Os dados foram atualizados após às 13h40 e verificados até a publicação desta matéria, às 14h24.

De acordo com a SES-GO “os dados podem ser alterados para mais ou para menos conforme investigação das Vigilância Epidemiológicas Municipais e atualização das fichas de notificações pelos municípios nos sistemas oficiais”.

Veja a lista com os dez municípios com mais casos da doença:

Goiânia – 1.192

Aparecida de Goiânia – 257

Anápolis – 118

Valparaíso de Goiás – 118

Luziânia – 56

Águas Lindas de Goiás -42

Jataí – 41

Rio Verde – 41

Trindade – 35

Goianésia – 33

No total, 108 municípios goianos já contam com casos da covid-19. Outros 109 somente com suspeitas e 29 sem nenhuma confirmação ou suspeitas da doença.

Goiás segue há 2 dias sem mortes

Um fator positivo foi apresentado nos últimos dias, Goiás está há dois dias consecutivos sem mortes. Desde a última sexta-feira (22/5), o número oficial divulgado pela SES-GO é de 95 óbitos. Além disso, também se mantêm inalterados os óbitos suspeitos em investigação (19). Já foram descartadas 204 mortes suspeitas nos municípios goianos.