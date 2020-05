Incêndio toma conta de fábrica de cerâmica, em Abadiânia

Equipes de Anápolis do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO) tiveram que ser acionadas na noite do último sábado (23/5) para combater um incêndio em uma fábrica de cerâmica, no município de Abadiânia. O fogo, que se espalhou rapidamente, atingiu um pátio do fábrica e queimou milhares de pallets de madeira.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o incêndio foi registrado numa fábrica de cerâmica localizada no Distrito Agroindustrial de Abadiânia. Assim que chegaram ao local, os bombeiros se empenharam inicialmente em preservar uma pá carregadeira que estava dentro da área atingida pelas chamas. Um guincho precisou ser utilizado para retirar o veículo do local.

As chamas acabaram atingindo um pátio da fábrica usado para armazenar pallets de madeira. Porém, devido à ação rápida do Corpo de Bombeiros, um galpão foi preservado e o fogo foi contido para que não chegasse em uma área de vegetação próxima dali.

O combate do incêndio durou até a madrugada e não houve vítimas.

Além de incêndio em fábrica de cerâmica de Abadiânia, chamas também deixaram parcialmente destruída uma lanchonete em Luziânia

Um acidente com a mangueira do gás de cozinha acabou provocando um incêndio numa lanchonete localizada em Luziânia, no Entorno do Distrito Federal, na última quarta-feira (20/5). As chamas atingiram a cozinha e deixaram destruídos o revestimento e vários utensílios usados no estabelecimento.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Goiás, a corporação foi acionada no início da tarde de ontem, quarta-feira, para atuar no incêndio que atingiu a lanchonete na região central de Luziânia.

A ação rápida dos militares confinou o incêndio à cozinha da lanchonete, de aproximadamente 10 metros quadrados, onde as chamas atingiram utensílios e o revestimento da parede. Foram utilizados 150 litros de água para combate ao fogo e rescaldo. O restante da lanchonete foi preservado, assim como o prédio público no qual está localizada.

Testemunhas disseram que teria ocorrido um acidente com a mangueira do gás de cozinha, quando teria se iniciado o incêndio. Felizmente, ninguém se feriu.