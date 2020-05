PM descobre desmanche ao flagrar homem desmontando caminhão, em Goiânia

A Polícia Militar, através do Batalhão de Polícia de Choque (BPMChoque), conseguiu desmantelar no último sábado (23/5) um desmanche de veículos que funcionava em um setor de Goiânia. O flagrante foi feito após a equipe policial abordar um indivíduo em atitude suspeita numa oficina mecânica.

Segundo informações da PM, uma equipe do BPMChoque fazia patrulhamento pelo setor Jardim Imperial, em Goiânia, quando abordou um indivíduo em atitude suspeita em um galpão de oficina mecânica após o horário comercial. Questionado pelos policiais militares, o homem relatou que fazia o conserto de um caminhão que havia acabado de chegar.

Entretanto, pressionado, o indivíduo não soube informar a placa do veículo e nem onde estava. Segundo os policiais, no local havia outro homem que desmontava um motor e diversas peças espalhadas pelo chão, entre elas, uma cabine de caminhão, chassi entre outras. No lixo havia uma placa Mercosul de um caminhão Scania, produto de Roubo do dia 10/5 no município de Goiatuba, em Goiás.

Sem conseguirem explicar a placa, os suspeitos mencionaram ter outro galpão situado no Setor Parque Oeste Industrial, e que possuíam mais peças de um caminhão. Diante o fato, os dois foram autuados por crime de receptação e os materiais entregues à disposição da Justiça.

No início do ano, dois foram presos por roubo e desmanche de veículos, em Goiânia

No dia 29 de janeiro deste ano, a Polícia Civil do Estado de Goiás, por meio da Delegacia Estadual de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos Automotores (DERFRVA) prendeu dois por roubo e desmanche de veículos, em Goiânia.

Os mandados de prisão preventiva foram cumpridos contra dois investigados de roubo e desmanche de veículos, além de adulteração de sinais identificadores e associação criminosa.

No local, os policiais encontraram o Ford Ranger desmanchado, com peças cortadas e sinais identificadores adulterados. Além disso, também foram localizados os instrumentos utilizados no corte das peças, como maquinário, cilindro, maçaricos e botijão de gás.

Em continuidade às investigações, dois homens foram identificados como responsáveis pelo desmanche do veículo. A autoridade policial representou pelas prisões preventivas.