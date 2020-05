Presidente do Ipasgo, Silvio Fernandes, testa positivo para covid-19

O presidente do Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás (Ipasgo), Silvio Fernandes, testou positivo para covid-19. A informação foi confirmada, por meio de nota, pela assessoria de imprensa.

Conforme informações, Silvio está em isolamento domiciliar desde a última sexta-feira (22/5), quando saiu o diagnóstico positivo para o novo coronavírus. Ele informou que, desde o início da pandemia, estava fazendo frequentes exames para monitoramento, que havia dado negativo até sexta-feira.

Por meio de nota, o presidente disse que “sempre mantendo o maior nível de transparência possível e buscando, antes de mais nada, preservar a saúde, gostaria de informar que testei positivo para o exame de Covid 19.”

Ainda segundo informado, todas as pessoas que tiveram contato com o presidente do Ipasgo na última semana estão sendo testadas e estão também encontram-se em isolamento até que o resultado esteja pronto.

Confira a nota divulgada sobre o presidente do Ipasgo, Silvio Fernandes, que testou positivo para covid-19