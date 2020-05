Após 15 dias em UTI de Goiânia, casal de idosos se recupera da covid-19

Um casal de idosos, de 67 e 72 anos, recebeu alta após se recuperar da covid-19 e ficar mais de 15 dias internado em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), em Goiânia. Cirsa Pimentel Machado, de 67 anos, e Edgar Batista Machado, de 72 anos, foram juntos para casa nesta segunda-feira (25/5).

Os sintomas começaram a aparecer, depois que o filho deles recebeu alta de um hospital da capital. Desde então, o casal lutou pela vida, sendo necessário utilização do respirador.

Casados há 42 anos, apesar de aposentados, os dois fazem bicos, ela como salgadeira e ele como soldador. São pais de 4 filhos, 10 netos e 5 bisnetos. Inclusive, o bisneto caçula nasceu enquanto estavam internados.

Como o casal de idosos que se recuperou da covid-19 foi contaminado pela doença

O casal foi diagnosticado com o novo coronavírus depois que o filho recebeu alta de um hospital, onde ficou internado por duas semanas na UTI após sofrer um acidente enquanto andava de bicicleta.

Enquanto estava no hospital, as visitas ao filho foram restritas e a família tinha notícias somente por telefone. Entretanto, depois que chegou em casa, a família toda retirou as máscaras e todos tiveram contato com o jovem. Dois dias depois, todos da família apresentaram sintomas gripais.

O casal, que já possuía comorbidades, ficou em estado grave e precisou ser encaminho para o hospital. Edgar é hipertenso, possui problemas no coração, deficiência auditiva e é ex-fumante. Ele deu entrada na UTI no dia 10 de maio. Cirsa também possui hipertensão, problemas cardíacos e doença renal crônica; ela precisou ser encaminhada para a UTI antes do marido, ainda no dia 6 de maio.

Os idosos ficaram em tratamento na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Promed por duas semanas, porém em alas diferentes. Nesta segunda-feira (25/5), após vários dias na UTI, o casal de idosos teve alta e saíram aplaudidos da unidade de saúde. Veja o vídeo: