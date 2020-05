Criança e 2 adultos ficam feridos após carro bater em árvore, em Luziânia

Um acidente foi registrado na tarde do último domingo (24/5), onde uma criança e 2 adultos ficaram feridos após o carro bater em uma árvore na BR-040, em Luziânia, no Entorno do Distrito Federal.

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO) foi acionado para socorrer as vítimas da colisão que aconteceu no km 21, na Vila Guará. Quando chegaram no local, avistaram duas vítimas já fora do carro, sendo o motorista e a criança.

A outra passageira ainda estava dentro do veículo, mas não estava presa às ferragens. Diante disso, os bombeiros fizeram o resgate das vítimas, que foram encaminhadas para uma unidade de saúde para atendimento médico.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também esteve no local atuando na ocorrência. Ainda não há informações sobre as causas do acidente.

Veja as fotos registradas pelos bombeiros no momento da ocorrência:

Além do acidente onde criança e 2 adultos ficam feridos em Luziânia, outro entre carros e motocicleta deixou duas vítimas em Silvânia

O Corpo de Bombeiros do Estado de Goiás (CBMGO) foi acionado, neste domingo (24/5), para atender uma ocorrência de uma colisão entre dois carros e uma motocicleta, no bairro Nossa Senhora de Fátima, em Silvânia.

Quando os militares chegaram no local avistaram duas vítimas do sexo masculino. Eles estavam conscientes, mas um deles apresentava uma fratura exposta no membro inferior.

Diante disso, foram realizados os procedimentos de primeiros socorros e as vítimas encaminhadas para Hospital Municipal Nosso Senhor do Bonfim, onde receberam atendimento médico.

Acidente entre carro e motocicleta em Goianésia

Na tarde deste domingo (24/5), duas pessoas ficaram feridas em um acidente de trânsito entre carro e motocicleta, no bairro Morro da Ema, em Goianésia.

O Corpo de Bombeiros realizou os procedimentos de primeiros socorros, imobilizaram uma das vítima e a transportaram para o Hospital Municipal da cidade. A outra foi atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgências (SAMU) e encaminhada para uma unidade de saúde.