Dia D de vacinação imuniza mais de 14 mil pessoas em Goiânia

No Dia “D” de Vacinação contra a Influenza (gripe), sarampo e de rotina, realizado no último sábado (23/05) a Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia administrou 14.572 doses de vacinas no total.

O balanço divulgado pela gerência de imunização mostra que foram aplicadas 7.494 doses de Influenza, 4.623 doses de sarampo (dupla e tríplice viral) e 2.455 doses de rotina.

No “Dia D” da campanha de vacinação contra a gripe foram imunizados:

Idosos: 683

Trabalhadores da saúde: 808

Pessoas com doenças crônicas: 1833

Crianças: 1503

Adultos de 55 a 59 anos: 1143

Professor: 812

Gestantes: 90

Puérperas: 07

Pessoas com deficiência: 42

Força de segurança: 203

Motoristas: 366

Funcionários do sistema prisional: 04

Nesta terceira e última etapa está sendo imunizado o grupo de crianças de 6 meses a menores de 6 anos, puérperas, pessoas com deficiências, professores das escolas públicas e privadas e adultos de 55 a 59 anos de idade.

A gerente de imunização da SMS, Polyana Braga, explica que quem ainda não se imunizou pode se vacinar. “Apesar de estarmos na última fase da campanha, aquelas pessoas que se enquadram nas 1ª e 2ª etapas já realizadas ainda podem procurar uma unidade de saúde para receber a vacina, com isso podemos aumentar a cobertura vacinal dos grupos elegíveis.

A Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza (gripe) segue até dia 5 de junho.

Menos de 70% do público-alvo havia sido imunizado contra gripe em Goiás

Dados preliminares divulgados no dia 21/5 pelo Sistema de Imunização do Programa Nacional de Imunização (SI-PNI), do Ministério da Saúde, mostraram que menos de 70% do público-alvo havia sido imunizado em Goiás contra o vírus Influenza, causador da gripe. E foi para melhorar o quadro, a Secretaria de Estado da Saúde (SES-GO) fez, neste sábado (23/5), o Dia “D” de vacinação contra a gripe em Goiás, que contou, inclusive, com sistema drive-thru.

Conforme os dados do SI-PNI, apenas 23,3% das crianças maiores de 6 meses a 5 anos tinham sido imunizadas contra a influenza no estado. No grupo das gestantes e puérperas, respectivamente 52,22% e 45,10% tinham procurado a vacina.

Já entre os adultos aptos a receber a vacina, menos de 23% foram vacinados.