A Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) divulgou, na tarde desta segunda-feira (25/5), o informe epidemiológico atualizando as informações sobre a pandemia do novo coronavírus no estado. Até o momento, Goiás tem 2.512 casos de covid-19 e somente 32 cidades sem infectados. Em 24 horas foram registrados 69 casos a mais.

No Estado, há 17.931 casos suspeitos em investigação. Outros 7.712 já foram descartados. No Laboratório Estadual de Saúde Pública Dr. Giovanni Cysneiros (Lacen-GO) há 102 amostras em análise.

De acordo com dados da Plataforma COVID-19, do Governo Estadual, 110 municípios goianos já confirmaram casos. Outros 104 apresentam somente suspeitas de contaminados.

Os municípios que não apresentam infectados ou suspeitas são:

Alvorada do Norte Americano do Brasil Anicuns Baliza Buriti de Goiás Castelândia Cavalcante Córrego do Ouro Damolândia Davinópolis Diorama Guaraíta Heitoraí Jaupaci Lagoa Santa Mairipotaba Marzagão Matrinchã Montividiu do Norte Morro Agudo de Goiás Mutunópolis Nova Roma Novo Brasil Palestina de Goiás Palmelo Perolândia Santa Cruz de Goiás Santa Isabel Santa Rita do Novo Destino Santa Tereza de Goiás Turvelândia Uirapuru

Dos 2.512 casos confirmados, há 96 óbitos confirmados. Desde a última sexta-feira (22/5), Goiás não havia registrado novas mortes e o total se mantinha em 95.

Entretanto, uma nova morte foi registrada nesta segunda-feira (25/5). Trata-se de um médico, de 63 anos, do Hospital Estadual Materno-Infantil Dr. Jurandir do Nascimento (HMI), em Goiânia.

O cirurgião geral, ginecologista e obstetra Emivaldo Soares Martins trabalhava no HMI há 3 anos e também atuava como plantonista no Pronto-Socorro da Mulher.

Além disso, há 18 óbitos suspeitos que estão em investigação. Já foram descartadas 209 mortes suspeitas nos municípios goianos. Veja a lista dos municípios goianos que possuem mortes por covid-19: