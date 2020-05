Homem é preso após invadir casa, estuprar e agredir mulher, em Goiânia

Um homem foi preso em flagrante após invadir uma casa, estuprar e agredir uma mulher de 32 anos, em Goiânia. De acordo com informações da Polícia Civil, o caso foi registrado na 1ª Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM). A vítima relatou que o suspeito usava uma tornozeleira eletrônica.

De acordo com a ocorrência, o crime ocorreu no início da noite do último sábado (23/5). Inicialmente, a vítima foi encaminhada pela Polícia Militar para atendimento médico, depois até a Central de Flagrantes da Polícia Civil e em seguida para a Deam, onde relatou o estupro.

Segundo a vítima, moradora da capital, um homem desconhecido foi até sua residência armado com uma faca e, após obrigá-la abrir a porta, a forçou a manter relação sexual com ele. Depois do estupro, ela relatou que o homem ainda deu um tapa em seu rosto antes de fugir.

Homem foi preso logo após invadir casa, estuprar e agredir mulher, em Goiânia

Com base nas informações, a equipe plantonista do grupo B da 1ª Deam de Goiânia conseguiu prender o suspeito do crime em flagrante. Uma equipe da PM também procurava pelo homem. Ele usava uma tornozeleira eletrônica.

Ainda de acordo com PC, após a prisão do suspeito, foi realizado procedimento de reconhecimento, em que a vítima afirmou, com absoluta certeza, ter sido ele o autor do estupro. O homem foi atuado em flagrante e encontra-se recolhido em cela da Deam, à disposição do Poder Judiciário.

Denúncia

A denúncia contra o agressor, seja de violência doméstica, estupro ou qualquer outro tipo de violência contra a mulher, é umas das principais formas de combate. No momento da denúncia, a vítima tem apoio tanto da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM) quanto da Polícia Militar, que pode ser acionada pelo 190.

A denúncia pode ser feita ainda pelo Disque 180 – Central de Atendimento à Mulher, canal criado pela Secretaria de Políticas para Mulheres (SPM). A denúncia é anônima e gratuita e disponível 24 horas.