Morrinhos lança campanha contra preconceito a pessoas com covid-19

A Prefeitura de Morrinhos, cidade da região Sul de Goiás, lançou uma campanha contra o preconceito a profissionais da saúde e pacientes diagnosticados com a covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. A campanha “#NãoJulgue quem testou positivo para a Covid-19” foi lançada nas rede sociais da prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

De acordo com a publicação, o objetivo é combater possíveis casos de preconceitos contra pessoas que testaram positivo para a doença. A Saúde de Morrinhos pede que a mensagem seja compartilhada “por todos a fim de chegar nos lares de cada família morrinhense.”

“Pedimos para que as pessoas não espalhem o ódio e notícias falsas, que mudem seus conceitos e sejam prudentes nesse momento”, reforçou o secretário André Luiz. Na postagem, ele também pediu para que todos fiquem em casa e usarem máscara, caso precisem sair.

O secretário completou ainda: “Diversas medidas estão sendo tomadas pela Prefeitura desde o início da pandemia, entre elas, a desinfecção de locais públicos, divulgação de informações à população, suspensão de aulas no calendário da educação e a entrega de EPIs para os profissionais que atuam nos serviços de saúde e outras.”

Morrinhos tem cinco pessoas com covid-19

De acordo com boletim epidemiológico deste domingo (24/5), mais um caso de coronavírus, causador da covid-19, foi confirmado em Morrinhos. Trata-se de uma senhora internada no Hospital do Rim de Goiânia, que recebeu diagnóstico de cura para a doença.

A cidade tem, ao todo, cinco casos confirmados, sendo dois pacientes já recuperados. São investigados 22 casos suspeitos e 23 já foram descartados. A cidade não tem nenhuma morte pela doença confirmada.

Dos cinco casos totais, três foram confirmados no último sábado (23/5). De acordo com a SMS, tratam-se de dois profissionais da área de saúde e um outro homem de 46 anos. Todos estão em isolamento domiciliar.