Procurado homem que finge ser comprador para roubar carro, em Goiânia

A Polícia Civil de Goiás, por meio da Delegacia Estadual de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos Automotores (DERFRVA), procura por um homem que se passou por comprador para roubar um carro, no Setor Leste Universitário, em Goiânia. O crime ocorreu no dia 6 de março deste ano. As imagens de câmeras de segurança foram divulgadas nesta segunda-feira (25/5), com autorização judicial.

De acordo com a corporação, a vítima anunciou o veículo para venda em sites da internet, dentre eles o OLX. O autor do roubo entrou em contato com ele, se passando por comprador, negociou com ele a aquisição do veículo pelo WhastApp e marcou de ver o carro à venda.

Após apresentar o veículo ao suposto interessado na compra, a vítima saiu da Praça da Bíblia no carro acompanhando do autor. O homem alegou que para fechar o negócio, precisava antes mostrar o carro para sua esposa. No endereço citado, no Setor Leste Universitário, o falso comprador deu voz de assalto, armado, e obrigou a vítima a descer do veículo e fugiu.

PCGO pede ajuda para localizar homem que fingiu ser comprador para roubar carro, em Goiânia

O homem que aparece nas imagens, segundo a vítima, é magro, cor parda, cabelos pretos tamanho médio e alisado, olhos escuros, barba feita, dentes amarelos um pouco tortos, idade aproximada de 35 anos, altura aproximada entre 1,60m e 1,63m. No dia do crime ele usava uma camisa cor azul clara de manga longa e calça jeans, além de estar com um guarda-chuvas em mãos.

A Polícia Civil esclarece que a divulgação da imagem teve autorização judicial, para ajudar na localização do autor. Ainda de acordo com a corporação, a população também pode denunciar o autor, se souber de seu paradeiro e sua qualificação, como dados pessoais, nome, telefone e endereço, pelo número WhatsApp da DERFRVA: (62) 98637-0020.

Quem tiver notícia do suposto autor também pode fazer denúncia anônima pelo telefone 197, disque-denúncia da Polícia Civil, ou contato nos telefones da DERFRVA, números 3201-1101 / 1105 / 1122 / 1107 / 1195.

O veículo roubado é um Kia Cerato SX3 1.6ATNB, cor prata, ano 2012, placas OMA-1976 de Minas Gerais. O crime ocorreu no dia 6 de março, por volta das 14h24, na Rua 220, Qd. 80-A, em frente ao Lt. 08, Setor Leste Universitário, em Goiânia.