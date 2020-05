Quadrilha é presa em Goiás por roubar carga de carne avaliada R$ 1,5 mi

Uma quadrilha foi presa em Goiás após roubar uma carga de carne avaliada em aproximadamente R$ 1,5 milhão. A operação foi fruto de uma força-tarefa integrada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Militar e Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada em Roubos a Cargas (DECAR).

Conforme informações da PRF, a quadrilha é especializada em roubos a grandes empresas do ramo de carne bovina. O grupo teria invadido uma distribuidora de carnes e roubado cerca de 32 toneladas de cortes nobres.

Entre os presos está o dono de um açougue, que revendia o produto roubado. O dono de um galpão também foi preso, lá foram encontradas várias toneladas da carne roubada.

Como agia a quadrilha presa em Goiás por roubar carga de carne avaliada R$ 1,5 mi

Segundo as investigações, na madrugada do último domingo (17/5), um grupo com mais de dez homens invadiu um centro de distribuição de uma grande empresa do ramo de carne e rendeu o segurança. Eles estavam fortemente armados.

Utilizando quatro caminhões, os criminosos entraram na empresa e, com informações privilegiadas, retiraram cerca de 32 toneladas de cortes nobres de carne bovina, entre elas picanha e cupim. Veja o vídeo de câmeras de monitoramento que flagraram os criminosos entrando no frigorífico:

Após tomarem conhecimento do fato, os policiais da força-tarefa foram ao local e, com levantamentos investigativos, conseguiram identificar e prender um dos integrantes do grupo. Com ele foi encontrado um dos caminhões utilizados no crime, que estava carregado com nove toneladas de carne roubada.

Em diligências, outros três integrantes da quadrilha foram presos na última sexta-feira (22/5). No momento da prisão, um dos criminosos foi flagrado distribuindo a carne roubada. Outro é dono de um açougue e o terceiro é proprietário de um galpão, localizado em Goianira, onde estavam armazenadas cerca de 22 toneladas da carne roubada, que foram apreendidas.

A Polícia ainda acredita que parte do produto roubado seria destinado também para abastecimento de açougues no Distrito Federal.

A força-tarefa recuperou carne roubada, mercadoria que foi avaliada em cerca de R$ 1,5 milhão. As investigações continuam para identificar e prender os outros integrantes da organização criminosa. O líder, inclusive, já teria cumprido pena de seis meses por roubo de carga de pneus.