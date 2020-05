Quatro presos fogem do presídio de Alexânia por buraco no teto

Neste domingo (24/5), quatro presos fugiram do presídio de Alexânia, no Leste goiano, por meio de um buraco perfurado no teto de uma das celas. A informação foi confirmada pela Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (DGAP).

Conforme informações, os detentos que conseguiram evadir-se da unidade prisional cumprem pena pela prática dos crimes de roubo, tráfico de entorpecentes e homicídio.

Por meio de nota, a DGAP informou que dois custodiados já foram recuperados e reencaminhados para a unidade prisional. Outros dois continuam sendo procurados pelas forças policiais.

Conforme a Lei de Abuso de Autoridade, não é permitida a divulgação de imagens dos foragidos, mas quaisquer informações sobre o paradeiro dos mesmos podem ser repassadas através dos telefones 190, 197 ou (62) 3201-1212.

A DGAP abriu procedimentos administrativos internos para apurar o fato e, posteriormente, aplicar as devidas sanções disciplinares, conforme a lei. O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil.

Veja a nota divulgada sobre o caso dos quatro presos que fugiram do presídio de Alexânia por buraco no teto