Seis são resgatados após desaparecerem no Lago das Brisas, em Goiás

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO) foi acionado para atender uma ocorrência de salvamento, na tarde deste domingo (24/5), onde seis pessoas foram resgatadas após desaparecerem no Lago das Brisas, em Buriti Alegre, município do interior de Goiás.

Conforme informações de testemunhas, seis pessoas, sendo cinco adultos e uma criança, saíram para pescar e não retornaram no horário de costume, pois a prática era frequente.

Diante disso, por volta de 3h da madrugada, os bombeiros de Itumbiara foram acionados e iniciaram as buscas. Após um tempo de trabalho no Lago com mergulhadores, a luz da embarcação foi avistada.

No resgate, as vítimas disseram que houve uma pane no motor da embarcação e o grupo ficou à deriva. A embarcação foi amarrada para ser feito o resgate. Apesar do susto, não houve feridos.

Além dos seis resgatados após desaparecerem no Lago das Brisas, um jovem morreu afogado em lago de Montividiu

Um jovem, de 17 anos, morreu afogado, na tarde de sábado (2/5), após entrar em um lago de Montividiu. Conforme informações, os militares foram informados de que a vítima, do sexo masculino, entrou no lago municipal da cidade e depois de um tempo não foi mais visto.

Diante disso, testemunhas que estavam no local acionaram os bombeiros militares em Rio Verde para auxiliar nas buscas. Chegando no local, foi feita uma varredura através de mergulhos em apneia, utilizando equipamento de salvamento para verificar o fundo do lago. Além disso também foram feitas buscas por arrasto, leque e espiral.

Após procedimentos de salvamento, o corpo do jovem, de 17 anos, foi encontrado a aproximadamente 3 metros de profundidade e 6 metros de distância das margens do lago.

Diante disso, os militares retiraram a vítima e deixaram aos cuidados do Instituto Médico Legal (IML) para identificação e encaminhamento aos familiares.