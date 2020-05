Tempo em Goiás: estado deve registrar mínimas de 9ºC nos próximos dias

O tempo em Goiás deve continuar friozinho pelos próximos dias, de acordo com previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O órgão emitiu um alerta de perigo sobre declínio maior que 5ºC em três regiões goianas, com risco à saúde. No entanto, todo o estado pode registrar temperaturas mínimas de 9ºC.

De acordo com o aviso, estão sob alerta as áreas: Centro Goiano, Sul Goiano, Noroeste Goiano, além do Sudeste Mato-Grossense. Em caso de ocorrências de dúvidas, o Instituto recomenda entrar em contato com a Defesa Civil, pelo número 199.

O alerta laranja, emitido pelo Inmet, representa “situação meteorológica perigosa”. O órgão reforça: “Mantenha-se muito vigilante e informe-se regularmente sobre as condições meteorológicas previstas. Inteire-se sobre os riscos que possam ser inevitáveis. Siga os conselhos das autoridades.”

Tempo em Goiás até o fim desta semana

Ainda segundo a previsão do Inmet, até a próxima quinta-feira (28/5), são esperadas temperaturas mínimas de 9ºC. As máximas variam em 33ºC e 34ºC. O ClimaTempo reforça que as noites e começos de manhã serão bastante frios no Centro-Oeste do país, assim como no Sul e no Sudeste.

Para esta segunda-feira (25/5) é previsto dia encoberto a nublado, com chuva isolada. Pode ocorrer nevoeiro e/ou névoa úmida pela manhã na regiões Central, Leste e Sul. Pode ter ocorrência de trovoadas no Norte e Leste.

Nesta terça-feira (26/5), o Inmet prevê dia nublado a parcialmente nublado, com possibilidade de chuva em áreas isoladas no Norte e Leste. Demais áreas parcialmente nublado a claro. Já na quarta e quinta-feira, 27 e 28 de maio, os dias serão parcialmente nublado.

Cuidados em dias com baixas temperaturas

Em dias frios, como os previstos para Goiás, especialistas recomendam muita hidratação, uma vez que no inverno é mais difícil sentir sede. Além disso, recomenda-se ainda: hidratar mais a pele, manter os ambientes arejados, ter uma alimentação adequada e se manter aquecido.